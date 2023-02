Feijoo reclama a Sánchez elecciones generales ya para «ahorrarse un disgusto, y a los españoles, diez meses»

Alberto Núñez Feijoo en el acto de presentación de candidatos a los municipios de más de 20.000 habitantes celebrado en Sevilla Eduardo Briones | EUROPAPRESS

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado este domingo que el Gobierno «ya ha dejado de pensar en gestionar» y está «obsesionado» con las elecciones generales que previsiblemente tendrán lugar en diciembre de este año, por lo que ha instado en tal caso al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a que «convoque las elecciones ya» para hacerlas coincidir con los comicios locales y autonómicos del 28 de mayo y así «se ahorre algún disgusto» mientras que «los españoles nos ahorremos diez meses».

Así se ha pronunciado el líder del PP en un acto celebrado en Sevilla para presentar a los candidatos a las elecciones municipales de las ocho capitales andaluzas y de las localidades de más de 20.000 habitantes de la región acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno; el primero que Feijoo realiza en Andalucía relacionado con los comicios locales.

«No pido que convoquen las elecciones para beneficiar a los candidatos del PP, lo que pido es que lo haga para no someter a este país a un bochorno de diez meses largos que todavía quedan», ha manifestado Feijoo, para quien «España debe dar un paso adelante y dejar atrás el pasado» que, a su juicio, representa el actual gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos por su «falta de capacidad de gestión».

Para el máximo dirigente popular, «lo mejor que le puede pasar» a Sánchez es «ir junto con los alcaldes del PSOE» a un proceso electoral para así quedarse «detrás de ellos, para que no se le note» dado que el Gobierno «está fuera de la realidad» puesto que, según ha advertido, «en estos cuatro años, lo único que han hecho ha sido preparar las elecciones».

Con ello, ha augurado unos meses de «mayor intensidad» en la implicación de los miembros del Ejecutivo en los distintos comicios, con «ministras escapando del Gobierno para ser candidatas», «ministros discutiendo en público para desmarcarse unos de otros» o «vicepresidentas haciendo una campaña por sí misma, en contra del presidente del Gobierno y del partido que le nombró vicepresidenta».

«Vamos a ver a barones del PSOE pidiéndole a Sánchez, 'por favor, no vengas por aquí'. A mí si algún compañero me dice no vengas por aquí, os aseguro que entenderé el mensaje», ha ironizado Feijoo ante un Gobierno que «hay que dejar atrás» ya representa, según ha dicho, «la ligereza con la que se abordan los asuntos complejos», «la soberbia como modo de ejercer el poder sin admitir errores» y «la división y continuo enfrentamiento de la sociedad española».