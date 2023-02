Pedro Sánchez, que respalda a Irene Montero, descarta una ruptura de la coalición de Gobierno

Gonzalo Bareño

El Gobierno de coalición atraviesa su mayor crisis de la legislatura a cuenta de la ley del «solo sí es sí». Y la posibilidad de que el PSOE y Unidas Podemos alcancen un consenso parece complicada, porque no hay diálogo entre los dos socios desde que los socialistas presentaran su propuesta de reforma de la ley. La ministra de Igualdad, Irene Montero, desveló este jueves que no hay ninguna negociación abierta con el PSOE, mientras que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que va hablar con todos los grupos, incluido el PP, para tratar de sacar adelante su propuesta. El sector socialista del Gobierno ya no descarta por tanto que la reforma que, según Bolaños, trata de corregir una ley «imperfecta», salga adelante gracias a los votos del PP.