La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, afirma que le presentaron al PSOE «hasta seis propuestas» para la reforma de la ley del «solo sí es sí»

Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, participó este jueves en un coloquio sobre politicas de igualdad de género en A Coruña MIGUEL MIRAMONTES

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha defendido este jueves que la negociación entre los dos grupos que forman el Gobierno de coalición sobre la Ley de garantía integral de la libertad sexual tiene como línea roja preservar «el modelo del consentimiento». Antes del coloquio Las políticas de igualdad de género en el Gobierno del cambio: retos, prioridades y resistencias, en la Universidade da Coruña, Ángela Rodríguez ha asegurado que su grupo, Unidas Podemos, no ha dejado «de trabajar y de negociar en los últimos meses y semanas» en los cambios de la denominada ley del «solo sí es sí». «Hemos presentado al Partido Socialista hasta seis propuestas diferentes penales», ha explicado, aunque asume y comparte «el diagnóstico con el presidente del Gobierno y con el resto de la parte socialista del Gobierno de que ninguna de estas propuestas penales va a servir para zanjar esta preocupante situación de rebajas de penas».

Según ha dicho, su formación ha intentado «ofrecer soluciones que, en primer lugar, preserven el modelo del consentimiento y, en segundo lugar, también desarrollen e implementen todas las medidas de la ley de libertad sexual», que cree que «pueden ser más útiles y más necesarias para proteger a las mujeres». «Mostramos nuestra absoluta disposición para intentar zanjar esta situación cuanto antes y hacerlo con la unidad institucional que requiere la lucha contra la violencia machista», ha añadido.

Sin embargo, ha acusado al PSOE de levantarse de la mesa en la última negociación, aunque ahora en su grupo están «dispuestísimas» a volver a hablar. «Es verdad que las soluciones tienen que pasar por preservar una reforma del Código Penal que no devuelva a las mujeres a ese Código Penal de la Manada que tanto sufrimiento les ha dado a muchísimas víctimas. La mayor parte de las agresiones sexuales que se cometen son agresiones en las que es imposible probar la violencia», ha agregado. Por eso aboga por unas normas «que preserven el modelo del consentimiento y que ayuden a que esta reforma del Código Penal sea útil para proteger a las mujeres».

Pide a la Xunta que abra centros de crisis en la comunidad

En cuanto a las peticiones de dimisión desde el PP de la ministra de Igualdad y de ella misma, como la que se aprobó en el Parlamento gallego a instancias de los populares, Ángela Rodríguez ha asegurado que la formación popular «podría tener mejores tareas que hacer que pedir mi dimisión y la de Irene Montero». «Desde luego nos hace pensar que nunca ha sido tan necesario el trabajo de las feministas en las instituciones, no solamente en el ministerio de Igualdad». «Si el Partido Popular tuviera como prioridad política la protección de los derechos de las mujeres, estaría haciendo medidas como, por ejemplo, abrir centros de crisis en Galicia, que tendría que haber cuatro y no hay ni uno porque la Xunta no ha hecho su trabajo».

Aplaude que la mayoría de tribunales aplique «bien» la norma

Mientras, preguntada por la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de pedir a los tribunales que informen de las resoluciones dictadas en relación con la aplicación de esta ley, la secretaria de Estado de Igualdad ha afirmado que hay decisiones judiciales que están «en la buena dirección» y ha aplaudido la medida para «tener datos oficiales». «La mayoría de los tribunales están aplicando bien la norma, hay que hacer un esfuerzo por contar bien la realidad». «Hoy el Tribunal Supremo ha dicho que en los casos de abuso sexual en menores de tipo agravado no cabe la rebaja de pena, no sé como no está abriendo portadas», ha lamentado.