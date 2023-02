Atlas

«Mis agresores han llegado a saltarse la orden de alejamiento, cada vez que me encuentro con ellos tengo que revivir ese momento, sin poder pasar página». Así se siente la víctima de la manada de Manresa siete años después de la violación por turnos que sufrió por parte de cinco hombres cuando solo tenía 14 años, tal y como cuenta en una carta desvelada por Informativos Telecinco y que recoge el diario Nius.

Regístrate gratis y recibe en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

De los cinco condenados en esta causa polémica -al no contemplar los jueces un delito de agresión sexual- dos se fugaron tras conocer la sentencia y los otros tres están en libertad hasta que esta sea firme. Los agresores fueron condenados a penas de entre 10 y 12 años de prisión por un delito de abuso sexual continuado a una menor y recurrieron la sentencia ante el Tribunal Supremo, que todavía no ha resuelto. El fallo judicial tampoco valora que hubiera intimidación, a pesar de que los supuestos abusadores amenazaran presuntamente a la víctima con una pistola de fogueo.

Un tormento que la víctima, ahora con 21 años, sigue viviendo a diario. «Tengo que cruzarme con ellos cada dos por tres en la calle. Tengo que soportar sus miradas, risas, burlas y cómo se sienten completamente impunes, incluso subiendo vídeos a redes presumiendo de su libertad», desvela la víctima sobre sus agresores. «Me siento desprotegida, no salgo de casa por miedo a encontrármelos. Basta de leyes que no protegen a la víctima. Con una sentencia en la mano sigo sin poder vivir tranquila», sentencia la mujer.