Tamames confirma que negocia con Abascal ser el candidato para una moción de censura contra el Gobierno de Sánchez

Ramón Tamames

El economista y político Ramón Tamames ha confirmado este miércoles que se encuentra negociando con el líder de Vox, Santiago Abascal, para ser el candidato de una moción de censura en el Congreso de los Diputados contra el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, el exmilitante del Partido Comunista (PCE) ha explicado que la propuesta de Vox «es una responsabilidad» y que tiene que «pensárselo» y «no decir no inmediatamente».

Al hilo, ha asegurado que mantendrá la semana que viene una tercera reunión con Abascal para «aproximar puntos de vistas» pues «todavía no hay una oferta definitiva».

No obstante, Tamames ha confirmado que previsiblemente el presidente de Vox será el proponente que hará la presentación del candidato y él hará posteriormente el discurso de la moción de censura. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha revelado este miércoles que ha mantenido reuniones con Tamames sobre la necesidad de que las Cortes Generales hagan una «profunda reflexión» sobre la situación que España, que podría articularse a través de la moción de censura.

El largo camino desde el comunismo

La trayectoria del economista es muy dilatada y ha evolucionado con el paso del tiempo. Fue diputado por el PCE en la primera legislatura democrática -la misma en la que se redactó la Constitución y que duró de 1977 a 1979-. Continuó con su trayectoria en el Congreso como parlamentario por Madrid hasta 1982. Antes, desde 1979 a 1981, ocupó el cargo de teniente de alcalde en Madrid. Lo hizo bajo el mandato de Enrique Tierno Galván. El acuerdo entre socialistas y comunistas permitió entonces a la izquierda volver a gobernar los ayuntamientos por primera vez desde la II República.

Al tiempo que abandonó el consistorio madrileño lo hizo de las filas comunistas. En 1984 fundó la Federación Progresista, con la que participó en la fundación de la actual Izquierda Unida (IU) dos años después. Posteriormente, en 1989, ingresó en el segundo partido del expresidente del Ejecutivo Adolfo Suárez, el Centro Democrático y Social (CDS).

Aunque la actividad política del escritor había comenzado durante su época como estudiante. Fue uno de los líderes juveniles del antifranquismo a raíz de los disturbios universitarios de 1956. El exdirigente comunista fue profesor también de la Facultad de Económicas en Málaga y luego en la Universidad Autónoma de Madrid. De hecho, es autor de uno de los manuales más leídos por los estudiantes de Económicas aún en la actualidad: Estructura económica de España. Cuando abandonó definitivamente la política, en 1992, fue designado catedrático Jean Monet por la Comisión de la Comunidad Europea.

Los de Abascal anunciaron la moción tras las reformas del Gobierno para derogar el delito de sedición -también rebajar la malversación- y la tramitación de la ley del solo sí es sí. En un primer momento trataron que fuese el PP y su líder, Alberto Núñez Feijoo, los encargados de liderarla, pero ante la negativa de Génova se vieron obligados a emprender una búsqueda de candidatos en solitario.

«Partido constitucional»

Vox ha guardado silencio en los últimos meses en torno a los posibles candidatos, aunque sí que han trascendido nombres como el de Rosa Díez, Joaquín Leguina, Carlos García Adanero e, incluso, Cayetana Álvarez de Toledo. Hace dos años, en octubre del 2020, Vox presentó su primera moción, que defendió Abascal al no encontrar a ningún otro candidato.

Tamames, que ya se ha reunido en más de una ocasión con Abascal para abordar esta posibilidad según el propio presidente, ha salido en defensa de Vox en las últimas fechas. «Es un partido constitucional, algo que no son muchos de los partidos que apoyan al Gobierno, que proceden de la violencia terrorista, que están fuera del sistema. Vox está dentro del sistema», dijo en una entrevista la pasada primera para promocionar La mitad del mundo que fue de España, su último libro.

«Las cuentas no salen», afirma el coordinador general del PP

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha reiterado este jueves que su partido considera un «error claro» la moción de censura anunciada por Vox como muestra la ausencia de un «candidato oficial», cuando aún no se ha confirmado que el elegido es Ramón Tamames.

El número tres de Alberto Núñez Feijoo ha expresado en rueda de prensa «todo el respeto» del PP a Tamames. «Las cuentas no salen, una moción de censura hoy no serviría más que para reforzar al que gane», ha recalcado Bendodo sobre la posición del PP respecto a esta iniciativa de Vox, ante la que el PP no se opondrá, según anunció Feijóo.