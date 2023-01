Sánchez acusa a la derecha de intentar socavar el Estado del bienestar y Feijoo le pide que se disculpe por la ley del «solo sí es sí»

La Voz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este martes a la derecha de impulsar un plan en España para debilitar y socavar el Estado del bienestar y convertir derechos en mercancías.

Sánchez ha lanzado esa acusación en su comparecencia ante el pleno del Senado para informar de las últimas medidas aprobadas frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania y en la que ha advertido de que en muchas comunidades autónomas los servicios públicos ya no tienen nada que ver con la calidad que había. Ha sido el primer cara a cara de este año con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo.

Sánchez ha lamentado que la derecha diga que hay un Estado sobredimensionado con demasiado gasto público porque ha rechazado con datos que eso sea así. Además, ha recordado que ha aumentado en la última década el número de españoles que pagan por un seguro de salud privado, por clases particulares, por estudios en universidades privadas y por plazas en residencias de mayores no públicas. En esa línea, ha subrayado que el gasto en sanidad privada en España supone ya el 30 % del total, uno de los más altos de Europa.

El problema de todo este trasvase de la atención al sector privado ha dicho que es que lo tienen que pagar las familias, lo que hace que los ciudadanos sean «más pobres y menos libres». En ese contexto, ha recordado que «la derecha y la otra derecha» han dicho que el Gobierno tiene un plan oculto para derrocar la democracia y convertir a España en una dictadura colectivista bolivariana.

Una acusación «grotesca» y tras la que ha contraatacado afirmando que lo que sí existe es un plan «para debilitar cuando no socavar el Estado del bienestar». «Un plan para convertir derechos en mercancías, diseñado por ciertas élites económicas con el propósito de maximizar sus beneficios, que es legítimo pero que está ejecutado por una derecha política que en las comunidades y territorios donde gobierna lo que hace es debilitar el estado del bienestar reduciendo su financiación, bloqueando las oposiciones para renovar su plantilla y externalizando funciones que antes correspondían a esos servicios», ha añadido.

El presidente del Gobierno ha aprovechado su comparecencia para reiterar que agotará la legislatura al señalar que en los meses que restan el Gobierno seguirá avanzando con los mismos principios que les han guiado desde el 2019, «con prudencia y determinación» para tomar las decisiones necesarias para «conseguir que los profetas del apocalipsis vuelvan a equivocarse otra vez».

Feijoo acusa a Sánchez de electoralismo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha emplazado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a «disculparse» por las consecuencias de la llamada ley del 'solo sí es sí' y ha afirmado que el Gobierno rectifica ahora, después de más de 380 rebajas de condenas a agresores sexuales, por sus «intereses electorales» ante los comicios del próximo 28 de mayo.

«No da marcha atrás por decencia, solo lo hace por miedo. No le importa tanto el daño causado a las mujeres como las encuestas», ha proclamado Feijoo durante su intervención ante el Pleno del Senado, done ha afirmado que esta norma «no es fruto de un error» sino el resultado de la «insensibilidad» de Sánchez y de su «irrelevancia como presidente».

Además, ha recalcado que la propia exvicepresidenta Carmen Calvo confesó públicamente anoche en una emisora de radio que desde el primer momento sabía lo que iba a pasar y ha preguntado «qué clase de feminismo justifica haber rebajado las penas a centenares de agresores sexuales a sabiendas».

Por todo ello, ha preguntado a Sánchez «cuánto más va a tardar en modificar la ley» y si va a permitir que su Gobierno «insulte» a expertos, juristas, jueces o medios de comunicación. «Y lo más importante, cuándo va a disculparse», ha asegurado.

El líder del PP ha recalcado que, dado que Sánchez está preocupado por cómo va a pasar a la historia, su Gobierno «pasará a la historia por quien dio un paso atrás en la lucha del feminismo en España». Dicho esto, ha pedido al presidente del Gobierno que no le eche la culpa a la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuente con el PP para cambiar la ley si necesita apoyos y «asuman responsabilidades».