Ossorio cierra la puerta del PP madrileño a Villacís: «Es una incorporación en el nivel nacional»

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha cerrado la puerta este lunes a la integración de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), en las filas del PP de Madrid y cree que esta incorporación sería en el ámbito nacional.

«Por parte del PP de Madrid regional no consideramos sinceramente esa incorporación. Vemos que ha tenido reuniones con el PP a nivel nacional, por tanto me imagino que lo que está hablando es una incorporación en el nivel nacional. Aquí en la Comunidad, el PP de Madrid no tenemos previsto esta incorporación», ha respondido tajante el vicepresidente en una visita a Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Este fin de semana Villacís insistía en la necesidad de que Ciudadanos busque «fórmulas creativas» para «reforzar el centro político» así como ha llamado a «escuchar» a concejales y personas que «se conocen sus municipios».

«Las cuestiones locales son distintas a las del ámbito nacional, y hay maneras de concurrir más eficaces. La prioridad es reforzar el centro político en España... y creo que hay que buscar fórmulas imaginativas, creativas, escuchar a la gente que se conoce su municipio para ver cuál es la forma más inteligente», explicaba ante los periodistas.

Previamente ya había abogado por que la formación naranja decida en cada municipio si concurre al 28M con el PP. «En este momento del partido lo más inteligente sería ejercer como partido liberal y darle libertad a los municipios para que ellos decidan cuál es la manera más inteligente para concurrir», afirmó a través de un vídeo publicado en redes sociales.