La dirección de Cs responde a Villacís y dice que el partido irá en solitario a las municipales

La Voz

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha cerrado la puerta este lunes a la integración de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), en las filas del PP de Madrid y cree que esta incorporación sería en el ámbito nacional.

«Por parte del PP de Madrid regional no consideramos sinceramente esa incorporación. Vemos que ha tenido reuniones con el PP a nivel nacional, por tanto me imagino que lo que está hablando es una incorporación en el nivel nacional. Aquí en la Comunidad, el PP de Madrid no tenemos previsto esta incorporación», ha respondido tajante el vicepresidente en una visita a Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Horas después de estas declaraciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso dijo desconocer las conversaciones que se están produciendo entre la vicealcaldesa de Madrid y la dirección nacional del PP.