Madrid: mayoría de Ayuso o relevo socialista

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. JAVIER BELVER | EFE

La Comunidad de Madrid afronta el próximo 28 de mayo las segundas elecciones autonómicas en dos años. Tras no lograr un acuerdo presupuestario con Vox, Isabel Díaz Ayuso buscará la mayoría absoluta en los próximos comicios con la misma propuesta que en el 2021: garantizar libertades a los madrileños.

La última encuesta publicada por GAD3 le otorga 66 escaños, uno más que el que tiene en su actual Ejecutivo y que le situaría a tres asientos de la posibilidad de gobernar en solitario. El PSOE se aseguraría 26 escaños para ser la segunda fuerza, frente a los 24 de este mandato. Más Madrid perdería el liderazgo de la oposición y se estancaría en los mismos 24 que consiguió en el 2021 y Podemos bajaría de 10 a siete. Vox conservaría sus 13 escaños en la Asamblea de Madrid.

Mónica García (Más Madrid), Isabel Díaz Ayuso (PP) y Rocío Monasterio (Vox) repiten candidatura para las elecciones. El único cambio viene del PSOE, donde el alcalde de Soto del Real Juan Lobato se presenta en sustitución de Ángel Gabilondo, actual Defensor del Pueblo. Lobato logró convertirse en el primer regidor socialista del municipio madrileño desde la Guerra Civil en el 2015 y consiguió hacerse con la mayoría absoluta en el 2019. Su perfil moderado, abierto a pactos con otras formaciones y partidario del diálogo moderado en la Asamblea le otorga la confianza del partido para convertir Madrid en una comunidad socialista por primera vez en 26 años de gobiernos ininterrumpidos del Partido Popular.

Entre Madrid y España

Pese a que las campañas electorales están por trazarse en todas las formaciones que concurren a los comicios autonómicos, el fondo del discurso político se divide en dos: el relativo a la autonomía y el relativo a la política nacional.

Tanto Más Madrid como PSOE son partidarios de limitarse a tratar asuntos locales en su discurso. Por su parte, la presidenta Ayuso ha pasado de su «comunismo o libertad» a «sanchificar» sus mensajes políticos y mirar, de vez en cuando, a Moncloa. Desde el PP madrileño aseguran que se debe a los constantes «ataques» que sufre la presidenta desde la directiva nacional del PSOE y desde Unidas Podemos.

El bloque de la izquierda le afea a Díaz Ayuso precisamente que su dialéctica política esté partida en dos —si no dedicada exclusivamente a asuntos ajenos a la Comunidad de Madrid, como critica Más País— y que no se centre en gobernar su autonomía, como le exigen.

La sanidad en el punto de mira

El sindicato de médicos Amyts lleva convocando huelgas desde el pasado mes de noviembre de forma intermitente para protestar por sus condiciones laborales. Reivindican, entre otras cosas, una agenda de atención de no más de 31 pacientes por persona, no encargarse de las agendas médicas de otros profesionales y mejoras salariales para hacer frente a las largas jornadas laborales que asumen los médicos de Atención Primaria. Un problema que desde los sindicatos planean arrastrar hasta los comicios de mayo y que la presidenta Díaz Ayuso ya ha calificado de «huelga política» y que, según ella, no apoyan ni el 2 % de los profesionales de la salud de la comunidad.

Juan Lobato le reprocha a la presidenta madrileña que las listas de espera hayan pasado de 600.000 personas a casi un millón y que muchos madrileños se hayan quedado sin médicos de urgencias en los centros de salud.

Cuestión de impuestos

Deflactación de la tarifa y los mínimos exentos del IRPF en un 4,1 % para todos los tramos de renta. Ese es el plan que Ayuso quiso ejecutar antes de que sus presupuestos fueran bloqueados por Vox. Una política que, según aclaran desde el PP, busca continuar con la atracción de inversiones en la Comunidad de Madrid.

Un punto de choque principalmente con Más Madrid, que critica que la presidenta haya dejado de recaudar 45.000 millones de euros en los últimos 15 años como defensora de una subida de impuestos para la región para garantizar mejores servicios públicos. Los impuestos son centro del debate político y la propuesta de Lobato de recortar impuestos provocó críticas internas desde el Ejecutivo de Sánchez, aunque él mismo aclaró que se trata de un plan fiscal para recortar los tipos impositivos a las rentas más bajas y aumentarlas en las más altas. Con todo, el escenario para las elecciones será un desafío para las izquierdas de la Asamblea.

Alfonso Serrano. Luis Millán | Efe

Alfonso Serrano (PP): «La población se siente identificada con su presidenta»

Alfonso Serrano es el jefe de campaña de Isabel Díaz Ayuso y secretario general del PP de Madrid. Asegura que el objetivo es la mayoría absoluta.

—¿Cuál ha sido la clave para que el PP mantenga tantos años de Gobierno?

—Hay que tener proyectos sólidos, con rumbo, y defender los intereses de los madrileños. El éxito de Isabel Díaz Ayuso es que la población se siente identificada con su presidenta y sus proyectos. Por cómo se expresa, por la manera de entender la vida y afrontar los problemas.

—Después de que Vox paralizase los presupuestos, ¿les tenderán la mano o buscarán mayoría absoluta?

—Las encuestas nos favorecen y es un estímulo para seguir trabajando. Buscaremos un apoyo masivo a la mayoría absoluta. Los madrileños ya nos dieron más apoyo que a toda la izquierda junta. Lo de los presupuestos fue un error de Vox. Hay mucha gente en Madrid que sigue sin entender cómo se sumaron a Más País, Podemos y PSOE para tumbar los presupuestos.

Juan Lobato. Ballesteros | Efe

Juan Lobato (PSOE): «Al PP no se le vence con críticas, sino con soluciones»

Juan Lobato tomará el relevo de Ángel Gabilondo al frente del PSOE madrileño. Alcalde de Soto del Real, busca el primer gobierno socialista en 27 años.

—Los sondeos les sitúan como segunda fuerza. ¿Logrará ganar?

—Tendremos que hablar de lo que le importa a la gente, como las cuestiones del empleo o la inflación. Que haya buenos colegios y buena sanidad, que se mejore la justicia. A Ayuso no se la gana solo con críticas, sino también con soluciones. Creo que el tono propositivo de nuestro partido es la clave.

—¿Tienen planes para la campaña?

—Vamos a por todas desde el minuto uno. La ambición y la ilusión que tenemos y la ayuda de la sociedad civil nos han sido muy útiles. Creo que sociológicamente existe esa mayoría de demócratas con convicciones sociales que nos votará.

—¿Convencerá a los «ayusistas»?

—El voto a Ayuso fue una vía de escape. Por el fracaso de sus políticas, creo que podemos conseguirlo.

Mónica García. Jesús Hellín | Europa Press

Mónica García (Más Madrid): «Ayuso solo puede ofrecer el uso soberbio del poder»

Mónica García será candidata por Más Madrid. Anestesióloga de oficio, es la actual líder de la oposición en la Asamblea de Madrid.

—¿Cómo evalúa la gestión de Isabel Díaz Ayuso?

—Habla de la Moncloa, de Sánchez... de todo menos de Madrid. Ya hizo gala de que no están para gestionar sino para dar una guerra ideológica, lo que la incapacita para abordar los problemas que tenemos. A Ayuso la recordaremos por los protocolos de la vergüenza de las residencias, por los contratos de su hermano que se llevó casi 300.000 euros y por haber sustituido a los médicos por tablets.

—¿Se la puede derrotar electoralmente en mayo?

—Contamos con un recurso tan sencillo como hablar de Madrid, que se hable de los madrileños y se trabaje por sus intereses. Nosotros tenemos una gran receta que es hablar de Madrid: de nuestros médicos, de nuestras escuelas infantiles, de los alquileres. Ayuso no tiene nada que ofrecer. Solo un uso soberbio del poder.