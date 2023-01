Suspenden una declaración de Pablo Casado ante el juez porque el PP «desconoce» dónde está

El expresidente del PP, Pablo Casado, en una imagen de archivo. EDUARDO PARRAEUROPA PRESS

El juez de Barcelona que investiga al exlíder del PP Pablo Casado por sus declaraciones sobre el catalán en la escuela ha tenido que suspender su declaración como imputado al no haberle podido notificar la querella de la Generalitat en la sede del Partido Popular, donde los trabajadores de recepción comunicaron que el ex dirigente «ya no tiene despacho» en Génova 13 y «desconocen dónde se le puede localizar».

El juez había fijado para el próximo lunes la declaración como imputado de Pablo Casado a raíz de la querella de la Generalitat por los bulos que el entonces líder del PP expresó sobre el catalán en la escuela, informa eldiario.es. La Generalitat había dado Génova 13 como la dirección para notificar a Casado, cuya comparecencia no tiene nueva fecha.

Los hechos se remontan a la decisión judicial de imponer el 25 % de castellano a todo un aula a petición de una familia de Canet, que desembocó en una campaña del PP y de Vox contra la inmersión lingüística en catalán. En este contexto, Casado opinó sobre la escuela en catalán, al asegurar en un acto político que se prohíbe ir al baño a los menores que hablan castellano.

