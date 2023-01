Miles de médicos se manifiestan en Barcelona en el segundo día de huelga

Miles de médicos, muchos de ellos con su bata blanca, participaron este jueves en el segundo día de huelga de la sanidad pública en Cataluña Marta Pérez | EFE

Unos 5.000 médicos, según la Guardia Urbana, se han manifestado este jueves en Barcelona, en el segundo día de huelga de facultativos en Cataluña, desde en Plaza Sant Jaume hasta el Parque de la Ciutadella y frente al Parlamento han lanzado batas blancas al suelo en señal de protesta.

Convocados por el principal sindicato médico, Metges de Catalunya (MC), los médicos han lanzado proclamas con sus reivindicaciones y abucheos primero frente al Palau de la Generalitat, en la plaza Sant Jaume, para exigir al Ejecutivo catalán mejoras retributivas y reducir las cargas de trabajo, entre otras reclamaciones.

En esta céntrica plaza, los dirigentes de MC han leído el manifiesto con sus reivindicaciones, el mismo que ayer pronunció en la manifestación de ayer, en la que participaron más personas que la de este jueves: 9.300 facultativos, según la Guardia Urbana, y más de 10.000 según el sindicato médico.

La manifestación de médicos ha transitado desde Plaza Sant Jaume hasta el Parque de la Ciutadella detrás de una pancarta con el lema «Los médicos ya no lloramos ni facturamos, emigramos». En el trayecto se han oído consignas dirigidas al presidente de la Generalitat como «Pere Aragonès, paga más». También otras como «Por una sanidad pública y de calidad», «Cada dos meses no es terapia», «la salud mental es fundamental» o «Vocación no es explotación» .

Asimismo, portaban pancartas con lemas como «Sin pediatras, la salud de los niños está en peligro», «Queremos sanidad y no precariedad», «Mi descanso, tu salud» o «Médicos explotados, pacientes maltratados».

Al llegar al Parlamento los médicos han lanzado batas blancas al suelo en señal de protesta, entre silbidos y ruidos de tambores.

Del interior del Parlamento, donde se celebra este jueves sesión parlamentaria, han salido a conversar con los líderes sindicales diputados de la oposición, entre ellos la socialista Assumpta Escarp, los dirigentes de los comunes Jéssica Albiach y David Cid, y la parlamentaria de JxCat Assumpció Laïlla

Dirigiéndose a los manifestantes, el secretario general del sindicato MC, Xavier Lleonart, ha declarado que ahora «depende» del Departamento de Salud que puedan desconvocar la segunda huelga, convocada en forma de paros parciales para el 1, 2 y 3 de febrero, «porque saben desde hace tiempo nuestras reivindicaciones».

«Tienen muy claro lo que pedimos y tienen los mecanismos legales y jurídicos para llevarlo a cabo», ha dicho Lleonart, en cuya opinión, en cuanto a los incrementos salariales, «históricamente se ha demostrado que, cuando el departamento ha querido priorizar un aumento retributivo o de inversión, lo puede hacer».

Lleonart se reúne de nuevo mañana, viernes, con la cúpula del departamento de Salud para tratar de desencallar la negociación, cuyos escollos principales son cómo solucionar las sobrecargas de trabajo y las mejoras retributivas.