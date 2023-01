Junqueras y Romeva reclaman al Tribunal Supremo su «absolución total e inmediata»

El exconsejero de Exteriores. Raül Romeva, y el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo Pool

Los independentistas no se ponen de acuerdo en la respuesta al Supremo por las consecuencias de la reforma del Código Penal en la condenas del 1-O. Los dirigentes de Junts condenados por el alto tribunal descartan pedir una revisión de sus condenas, en aplicación del nuevo Código Penal, mientras que los de ERC reclaman su absolución total e inmediata.

El abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu van den Eynde, ha asegurado este martes desde Estrasburgo que en los escritos que presentará ante el Supremo solicitará la absolución de sus defendidos. A su juicio, la derogación de la sedición y la reforma de la malversación, pactados por el Gobierno y ERC, implican una «revisión automática» de las penas y en consecuencia la «declaración de la inexistencia de cualquier responsabilidad penal».

En el día en que acaba el plazo dado por el tribunal a las partes para que valoren sobre cómo afecta en las condenas del procés la reforma del Código Penal, Jordi Cuixart, expresidente de Òmnium, ha descartado pedir su revisión de condena. Cuixart, condenado por sedición, ha presentado un escrito ante la Sala Segunda del Supremo en el que rechaza la revisión porque considera que no hay garantías de que no habrá una «repetición de la vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado español hacia Jordi Cuixart». «Al Tribunal Supremo solo nos dirigimos para decir que defender la autodeterminación no es ningún delito y hacerle saber que no pararemos hasta conseguir una condena del Estado español», según Òmnium. La entidad nacionalista quiere que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene a España por perseguir la disidencia política.

Junts, contra la revisión

Es la misma posición que los condenados de Junts por el 1-O, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn y Jordi Sànchez. No pedirán la revisión de condena, según aseguró el secretario general de la formación hace una semana y centrarán su batalla en la justicia europea. «Nos vemos en Europa», advirtió Turull a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, encargada de resolver cómo quedan las condenas del 1-O tras la reforma del Código Penal. El pasado 12 de enero, el magistrado dio ocho días hábiles a las partes para que presentasen sus escritos para que se pronunciasen sobre cómo afecta en las penas la reforma penal.