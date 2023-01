Gobierno y PP pactan reformar la Constitución pero solo para eliminar el término «disminuido»

La portavoz popular, Cuca Gamarra y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la reunión que han mantenido en el Congreso Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Gobierno y PP seguirán manteniendo reuniones en las próximas semanas para reformar y eliminar el término «disminuido» de la Constitución. Esa ha sido la conclusión que ha trasladado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, esta mañana en el Congreso tras reunirse con la portavoz popular Cuca Gamarra. «Nos congratulamos que el PP haya cambiado de opinión. Vamos a intentar tener un texto pactado con ellos y el resto de fuerzas políticas».

Una de las condiciones que el PP había exigido para apoyar este cambio en la Carta Magna era no aceptar ninguna de las enmiendas presentadas por los socios del Ejecutivo aprovechando dicha reforma. Y así será finalmente. Bolaños ha confirmado que «se ceñirán» únicamente a la reforma del artículo 49 por la que pretenden eliminar el término «disminuido».

El PNV, uno de los socios del Gobierno de coalición, había aprovechado la iniciativa para presentar una enmienda para introducir en la Constitución el derecho a decidir del País Vasco; Compromís, otro aliado habitual del ejecutivo de Pedro Sánchez, reclamaba recuperar el derecho civil valenciano contemplado en la reforma de su Estatut del año 2006 y que fue frenado por el Constitucional; y Junts, que pedía limitar las competencias del Tribunal de Cuentas.

No obstante, Bolaños insiste en que la reforma debe contar con la unanimidad de la Cámara Baja -a pesar de que el Ejecutivo no vaya a atender las demandas independentistas-. «Debería ser una reforma que cuente con la unanimidad de la Cámara. Nadie puede estar en contra de proteger a las personas con discapacidad, de blindar sus derechos»,ha apuntado el ministro de la Presidencia tras afirmar que «trabajarán por un acuerdo amplísimo».

El dirigente del PSOE también ha asegurado que durante su encuentro con Gamarra le ha espetado a la dirigente popular que su partido «sigue sin cumplir con un punto tan importante en la Carta Magna como el de la renovación del Poder Judicial. «Tenemos un acuerdo con el PP cerrado hasta la última coma (...) Desde el Gobierno hacemos un nuevo llamamiento a que cumplan lo pactado».

Bolaños ya había advertido poco antes, durante un desayuno informativo en Europa Press, que confiaba en que el PP no pusiese «pretextos» para reformar el artículo 49 de la Carta Magna. «Hoy me reúno con el PP para que podamos concluir la reforma de la constitución, del artículo 49, para que nuestra Constitución tenga una terminología que no sea ofensiva para las personas con discapacidad y les garantice los derechos. »¿Quién puede oponerse a esta reforma constitucional?«, apuntaba el dirigente socialista.

La intención de hacer desaparecer tal término de la Constitución no es una novedad. Hace más de 5 años, todos los partidos del Congreso pactaron una iniciativa para eliminar la palabra «disminuidos» del artículo 49 de la Carta Marga. El proyecto arrancó en 2018 tras el acuerdo de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja pero el anticipo de las elecciones generales y la disolución de las Cortes Generales dejó la reforma en un cajón.

El Gobierno reactivó el plan esta legislatura bajo la tutela de la entonces vicepresidenta socialista Carmen Calvo. Pero las sucesivas prórrogas para presentar enmiendas al proyecto de ley, que han sido constantes hasta finales del pasado 2022, ha provocado que el plazo haya llegado a prorrogarse casi sesenta veces hasta -el pasado 20 de diciembre cuando la Mesa del Congreso decidió continuar el trámite parlamentario-.