Belarra alerta de que enviar los Leopard a Ucrania «solo contribuye a la escalada bélica»

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, de Unidas Podemos. Marta Fernández Jara | EUROPAPRESS

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado este miércoles que el envío de tanques Leopard a Ucrania «solo contribuiría a la escalada bélica» y ha alertado de que «podría tener una respuesta imprevisible y muy peligrosa por parte de Rusia».

Belarra ha hecho estas manifestaciones en la inauguración de un acto organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), una vez que Alemania ha dado el visto bueno a un eventual envío de tanques Leopard a Ucrania.

«España ha liderado las transformaciones sociales y económicas en Europa frente a dos crisis económicas, pero en un momento como hoy hay que decir que es el momento de liderar también la vía diplomática en Europa», ha señalado la ministra. Así, ha asegurado que «muchos expertos» están alertando de que el despliegue de los Leopard «solo contribuiría a la escalada bélica y podría tener una respuesta imprevisible y muy peligrosa por parte de Rusia». «La paz nacerá negociando y desescalando, y es ahí donde deberíamos encontrar a España», ha aseverado Belarra, que ha incidido en que la paz es la condición de posibilidad para cerrar la brecha de desigualdad y garantizar los derechos sociales en Europa.

ERC y Bildu piden una votación en el Congreso

Pero el malestar no afecta únicamente al seno del Gobierno, sino que se expande entre los aliados fundamentales de la coalición. Formaciones como ERC o EH Bildu no solo se muestran en contra de facilitar estos tanques, sino que consideran que una decisión de este calado debería ser debatida en el Congreso, algo que, al menos a día de hoy, el Gobierno descarta.

El portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián considera que una decisión tan trascendental como esta debería pasar por el Congreso «porque es de primero de democracia». En ese caso, votarían no a este envío poniendo el acento en que no comparten el discurso «acrítico» de Europa en torno a la OTAN, aunque eso no significa «blanquear a Putin, que es un sátrapa», ha señalado.

En esta misma línea se ha pronunciado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua que ha dejado claro igualmente que rechazarían mandar este armamento pesado a Ucrania. Cree que la solución del conflicto pasa por utilizar las vías diplomáticas y del diálogo porque con la guerra «lo único que van a hacer es prolongar el conflicto». Al igual que Rufián, Aizpurua considera que «sería conveniente y muy democrático» que este envío de tanques se debatiera y votara previamente en la Cámara Baja.

Bolaños ha admitido que todas las opiniones «son legítimas» en referencia a la negativa de Rufián al envío de carros de combate, pero recalcó que esta decisión «se enmarca en el paraguas de la OTAN», que es ampliamente apoyada por el país y el Congreso.