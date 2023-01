Feijoo ve bien la propuesta de Ayuso de elecciones a dos vueltas

Feijoo, este martes, tras participar en un acto en Madrid Rodrigo Jimenez | EFE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha dicho este martes que «todo lo que sea concretar que gobierne el que gane» a él le parece «bien», al ser preguntado sobre la propuesta de la líder madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que haya elecciones a dos vueltas.

Feijoo se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios, sobre la respuesta de la líder madrileña al planteamiento que hizo él ayer para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, dentro de un plan de regeneración democrática que no fue bien recibido por el resto de formaciones.

La presidenta madrileña también señaló que no veía posibilidades de que la propuesta del líder de su partido fuera bien acogida por la izquierda, que «nunca aceptaría» que gobierne la lista más votada. Por eso, Ayuso planteó una medida a su juicio más factible: la segunda vuelta electoral.

«Todo lo que sea concretar que gobierne el que gane, a mí me parece bien ahí. Hay países donde hay segunda vuelta, hay países donde hay un plus para la lista más votada y hay otros países donde, automáticamente en los ayuntamientos, gobierna la lista más votada», ha ejemplificado Núñez Feijoo a la salida del Comité Ejecutivo de la Red de Lucha contra La Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

Ha aclarado el líder de los populares que la propuesta planteada afecta solo a los ayuntamientos porque en las demás administraciones «hay más dificultades». De hecho, ha dicho, en el Gobierno central «siempre fue así» y «siempre gobernó la lista más votada».

«Desde Suárez hasta Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy… Siempre gobernó la lista más votada sin necesidad de pacto», ha dicho el presidente del PP, sin mencionar sin embargo a Sánchez.

De la respuesta de los socialistas a su propuesta, Feijoo ha asegurado que hace «bien poco», el PSOE, «con ministros bastante más solventes que los que tiene ahora», también lanzaron formalmente esa propuesta para la Administración local.

«Yo no veo que sea una broma la propuesta del señor Jordi Sevilla cuando fue ministro de Administraciones Públicas», ha añadido el líder de los populares, que cree que el rechazo del PSOE acredita que «el Gobierno está un poco, cuanto menos, descolocado» y que «ya le vale gobernar con todo y con todos, pierda o gane».

Feijoo ha dicho que si hay un pacto el PP será coherente con él pero no se ha comprometido a mantener ese principio si los demás partidos no aceptan su propuesta. En un editorial FAES, la fundación presidida por el expresidente José María Aznar, ha recalcado que Feijoo «acierta» con su plan de calidad democrática y presentando un «contrato» no partidista a los ciudadanos que corrija la actual deriva «liberal».

Aplaude FAES las medidas orientadas a reforzar la independencia de la Justicia o reducir el uso del real decreto ley. Además, carga contra la izquierda por haberse revuelto ante la propuesta de que gobierne la lista más votada, aunque también Vox ha rechazado esta medida. Sostiene FAES que a la izquierda «se les sigue atragantando lo de reformar una regla del juego si no es a mitad de partido y en su favor».