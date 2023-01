Podemos marca perfil ante el PSOE y se reivindica como la única izquierda

Belarra, en el acto de Podemos ayer en Zaragoza. Fabián Simón | EUROPA PRESS

Podemos lanzó este sábado su campaña de cara a las municipales y autonómicas del 28 de mayo con el PSOE en su punto de mira. En su primer gran acto electoral, celebrado en Zaragoza al compás del noveno aniversario de la fundación del partido, que se cumplió el pasado martes, día 17, la formación morada dejó claro que su principal rival en ayuntamientos y comunidades serán los socialistas, por mucho que se sienten juntos cada martes en el Consejo de Ministros.

En este sentido, Ione Belarra fue ayer tajante: «El objetivo es dirigir las instituciones como partido mayoritario de la izquierda». La secretaria general de Podemos defendió que con una fuerza progresista al mando —descartó en ese marco ideológico a un PSOE del que dijo que «le tiembla el pulso»— se habría desbloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ya estaría vigente una ley que pusiera un tope a los precios de la vivienda.

Podemos ha resaltado en este primer gran acto electoral en Zaragoza que su objetivo para el 2023 es lograr «gobernar con más fuerza» y ser «mayoría» en todos los gobiernos posibles, considerando que los cambios profundos solamente serán posibles si tienen el protagonismo en los Ejecutivos.

En las elecciones del 28 de mayo, el partido se jugará el poder territorial que retiene. Los precedentes no son buenos. En los anteriores comicios, desapareció del Parlamento de Galicia y quedó reducido a la mínima expresión en la Comunidad de Madrid, Andalucía o Castilla y León. Su capacidad de influencia dependerá, a partir del 28 de mayo, de su poder para condicionar gobiernos municipales y regionales, lo que ocurriría de nuevo a priori con el PSOE como socio mayoritario.

Sin Yolanda Díaz

Al complicado panorama de Podemos para la cita electoral se añade la decisión de Yolanda Díaz de no presentar su proyecto de Sumar a estos comicios, lo que obliga a Ione Belarra a concurrir sin el posible tirón de la vicepresidenta. Belarra no hizo ayer mención expresa a Díaz. Podemos parece que ya no espera a la dirigente gallega y ha lanzado la campaña por su cuenta, con el PSOE como principal objetivo.

Con todo, a cuatro meses de que se celebren las elecciones municipales y autonómicas del 28M, la situación en el espacio político situado a la izquierda del PSOE sigue conformado por una amalgama de partidos, con un Podemos que pugna por ser la fuerza hegemónica.

Yolanda Díaz solo ha avanzado que apoyará la candidatura de los comunes liderada por Ada Colau para tratar de revalidar la Alcaldía de Barcelona. El resto es una incógnita. Hay actores de la izquierda muy entregados a la dirigente gallega, como es el caso de Izquierda Unida y los comunes. Los comunes ya protagonizan abiertamente actos de la plataforma de Díaz, como el celebrado en Barcelona el sábado pasado, con Colau. Lo mismo sucede con Más País y Compromís.

Belarra señala una estrategia «golpista» en la derecha y la tacha de «asalvajada»

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reivindicado este sábado en Zaragoza que uno de los principales logros de su partido consistió en acabar, con su empeño de entrar en el Gobierno de coalición, con la cultura instalada a la izquierda más allá del PSOE «acostumbrada a perder».

En su intervención durante un acto enmarcado en la precampaña de los comicios municipales y autonómicos para apoyar a sus candidatos en Aragón, Belarra se ha pronunciado sobre el intento de lanzar medidas antiabortistas en Castilla y León, advirtiendo que esto se suma a un movimiento reaccionario a nivel internacional contra la interrupción voluntaria del embarazo. La ministra ha alertado de que hay un «recrudecimiento de la estrategia golpista» de la derecha, «asalvajada» ante las medidas progresistas que propicia, dentro del Ejecutivo, su formación.

Belarra ha indicado que existe un movimiento que se opone a los avances del feminismo, tras la masiva manifestación en EE.UU. contra el aborto y la intención de Vox, junto al PP, de lanzar un plan frente a este derecho.

«Furor bélico otanista»

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha destacado en Zaragoza que Podemos no va «a participar del furor bélico otanista» y que su partido «está en contra de calentar la invasión de Ucrania con más y más armas». Además, Echenique ha reivindicado que su partido solicite «que se fijen precios máximos a la cesta básica de alimentos, aunque enfade a los propietarios de los grandes supermercados».