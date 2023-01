Carlos García Adanero, candidato del PP a la Alcaldía de Pamplona

García Adanero atiende a los medios en la sede del PP. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El diputado Carlos García Adanero, suspendido de militancia por UPN por romper la disciplina de voto ante la reforma laboral, será el candidato del PP a la Alcaldía de Pamplona, informan fuentes de este partido. García Adanero y Sergio Sayas, también diputado suspendido de militancia por el partido regional, han alcanzado esta semana un acuerdo para presentarse a las elecciones forales y municipales bajo las siglas del PP.

Tras firmar el acuerdo este martes en Pamplona, tanto el presidente del PP de Navarra, Javier García, como los dos diputados (que ya se han dado de baja en UPN pero no dejarán su escaño en el Congreso) aseguraron que no habían hablado de listas electorales, más allá de que «se conformarán de forma conjunta». Javier García es quien liderará la candidatura al Parlamento de Navarra, pero no explicaron quién será el número 2 ni si los diputados irán en la lista.

Este viernes el PPN ha hecho pública la decisión de que será García Adanero quien encabece la lista al Ayuntamiento de Pamplona en las elecciones de mayo, de quien ha valorado «su experiencia política, su profunda significación con su ciudad y con la defensa de los valores constitucionales en Navarra». Sin embargo, en el caso de Sergio Sayas no se ha concretado todavía el papel que le aguarda como consecuencia de este acuerdo, según han confirmado a EFE la secretaria general del PPN y senadora Amelia Salanueva, quien ha asegurado que «de momento no hay nada más».

«Se ha hablado con ellos con carácter general porque vamos a colaborar en todas las elecciones. Ese fue el compromiso y esta es la primera consecuencia de esa colaboración, pero de momento, cosas más concretas no hay», ha dicho sobre Sayas. La dirigente del PP de Navarra ha mostrado su optimismo sobre el acuerdo alcanzado con la plataforma de García Adanero y Sayas: «Estamos contentos porque ha habido un entendimiento, algo importante porque vemos que el votante de centro derecha esté preocupado por la fractura unilateral de UPN en Navarra Suma». «Nosotros hemos intentado sumar, aunar y ofrecer una alternativa en Navarra al gobierno del socialismo junto con Bildu y Podemos», ha señalado Salanueva.

En cuanto a García Adanero, el PPN señala que será un «candidato sensible a las necesidades de Pamplona y representará los intereses de la capital y de todos los navarros, también, desde su escaño en el Congreso de los diputados».