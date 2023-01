Juan Bravo: «Si al Gobierno le preocupa la radicalidad, que recuerde que los tienen ahí, están con quienes quieren romper España»

Juan Bravo, vicesecretario de economía del PP, en el Hostal de los Reyes Católicos. Sandra Alonso

Juan Bravo Baena (Palma de Mallorca, 1974) superó tres oposiciones de la Agencia Tributaria. Es profesor honorario de Derecho Financiero en la Universidad de Córdoba y, entre otros cargos, fue consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía. En abril, Feijoo le nombró vicesecretario de Economía del PP. El miércoles estuvo en A Coruña y Santiago. Dio la entrevista poco antes de volver a Madrid, en un salón del Hostal de los Reyes Católicos.

-¿Lo ocurrido con Vox en Castilla y León y antes con el presupuesto de Madrid demuestra que no es un socio viable para gobernar?

-Creo que sobre todo lo que se intenta es generar confrontación. El presidente [Alfonso Fernández] Mañueco ha dicho con claridad que no se va a modificar el protocolo para la interrupción y se va a respetar todo lo que había. El Gobierno ha visto una oportunidad, quizá porque está sufriendo con la ley del sí es sí y la malversación. Pero, si le preocupa la sanidad, todas las comunidades estamos pidiendo medidas concretas para mejorarla. Si le preocupan las mujeres, tiene la ley del sí es sí, que es un ámbito en el que mejorar. Y si al Gobierno le preocupa la radicalidad, que recuerde que los tienen ahí y están con quienes quieren romper España. Nosotros tanto el presidente Mañueco y todo el PP hemos tenido una postura clara, y todo el mundo la ha visto, de seguir manteniendo y respetando los criterios de libertad.

-¿Pero lo sucedido no pone en duda la viabilidad de un Gobierno de coalición, que es lo que prevén las encuestas?

-Ahí lo que tenemos que aspirar es a conseguir esa mayoría suficiente que en Andalucía se ha demostrado que se puede conseguir. Se ha pasado de 37 años de Gobierno socialista a una legislatura de Juanma Moreno en la que ha sido capaz de coordinar y negociar con varios partidos para llegar a acuerdos y finalmente la gente se lo ha recompensado con esa mayoría suficiente. Creo que cualquier partido ahora mismo tiene que aspirar a conseguir esa mayoría con principios e ideas de gente de centro, de centro izquierda y de centro derecha que nos permita dar una respuesta de país. Porque es necesario romper con la confrontación, con los carnés de buenos y malos, izquierdas y derechas, y ricos y pobres. Creo que en Galicia conocen bien lo que es Feijoo. Creo que representa no confrontar, sino buscar acuerdo, consenso, diálogo… Cuanto más votos consigamos cuantos y más apoyos tengamos más fácil será ese trabajo para Feijoo.

-Se ha llegado a decir desde el PP que Vox salió en auxilio de Sánchez ¿en ese caso no sería lógico que Mañueco cesase a García Gallardo?

-Bueno, es una decisión que en todo caso le correspondería al presidente Mañueco. Yo creo que lo que sí tiene que dejar claro es cuál es su posición porque es el presidente de la comunidad autónoma y es lo que ha hecho. Ha contestado al Gobierno, que ha intentado rápidamente buscar la confrontación con esa carta y con ese requerimiento de incompetencia cuando no se ha modificado nada. Creo que se ha sido claro y transparente y la gente lo está viendo. Evidentemente, cuando tienes gobiernos de coalición es más difícil. Pero bueno, la gente sí está viendo cuál es la postura del Partido Popular y en las ultimas elecciones convocadas, en Galicia ganó el presidente Feijoo, en Castilla y León ganó el presidente Mañueco, en Madrid ganó la presidenta Isabel Díaz Ayuso y en Andalucía ganó el presidente Juanma Moreno. Creo que la sociedad quiere a gente moderada y que sea capaz de trabajar, de consensuar y de representar sus valores y lo que realmente queremos que sea este país.

-El Gobierno cuestiona a diario la capacidad de Feijoo ¿dentro del PP le ven consolidado?

-Hombre, una persona que ha conseguido cuatro mayorías absolutas y que ha gestionado esta comunidad como la ha gestionado. Vamos, ponerlo en duda me parece sorprendente, por no utilizar otros adjetivos que podrían parecer ofensivos. Yo veo que tiene muy claro lo que quiere para este país y lo que quiere construir. Desde que ha llegado ha presentado un plan económico para apoyar a las familias sin logos del Partido Popular para que el Gobierno lo pudiese tomar como propio. Hizo igual con el plan energético. Propuso también en el tema del Consejo General del Poder Judicial. La propuesta de modificación del artículo 49. El tema de las hipotecas para ayudar a las familias. La rebaja del IVA de la cesta de la compra en la propuesta. Ha anunciado que en febrero como máximo llevará la propuesta de regeneración... Y casi todas esas medidas se las están copiando. Entonces, creo que lo del Gobierno es la desesperación de no tener recursos. No veo a Feijoo preocupado por lo que puedan opinar de él, le veo preocupado por lo que está haciendo el Gobierno que puede afectar a España. Creo que él tiene muy claro, y ustedes aquí le conocen mejor, lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer.

-Cuando llegó Feijoo parecían posibles los acuerdos con el Gobierno, ahora parecen imposibles.

-Es verdad que pasamos distintas fases. En un momento no hablaban del Partido Popular ni querían hablar de Feijoo. Después se dedicaron a insultarlo, después a intentar desacreditarlo ¡como gestor! Puedes decir otra cosa, pero ¿cómo gestor? Decir eso es bastante… no sé, podrían haber usado otros argumentos. Lo cierto es que la gente empieza a ver que este señor Feijoo habla de deflactar la tarifa, habla de los fondos europeos, habla del IVA de la luz y le dicen que no, pero luego resulta que bajan el IVA de la luz . Les hace propuestas energéticas y actúan en la ecogeneración como había dicho Feijoo. Dice lo del IVA de la compra, le insultan y salen tres ministras, alguna vicepresidenta, a decir que es una barbaridad. Luego resulta que es lo que han aplicado y además se quedan cortos. ¿En qué posición quedan esas ministras? Lo que sí sabemos es que cuando Feijoo pone encima de la mesa una medida se suele aplicar y, aunque la apliquen tarde y corta, mejora un poquito la vida de los españoles y eso es para lo que estamos.

-El PP, como en la crisis del 2008, se ha comprometido a reducir impuestos. Entonces los subieron, ¿por qué ahora los ciudadanos deberían creer que sí los bajarán?

-Nosotros lo que hemos planteado y lo que ha defendido el presidente Feijoo es que no vamos a subir impuestos. Hemos entrado en una dinámica en la que este Gobierno cada pocos meses aplica un impuesto nuevo, y va subiendo otros y cada año encontramos nuevas figuras fiscales ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos claro es que no vamos a subir impuestos y vamos a intentar bajarlos en aquellos ámbitos en los que realmente sea positivo. Es decir, cuando vaya orientado a crear o atraer inversiones, lo que vaya orientado a ámbitos muy concretos como puede ser el I+D+i o a generar empleo. Tenemos que salir del debate ideológico de si subir o bajar impuestos es de derecha o de izquierda. En España gobierna la izquierda y en Portugal también. Portugal baja impuestos y España los sube. O Suecia, que siempre la ponen como referencia, anunció la semana pasada bajadas de nueve tributos. Nuestro objetivo tiene que ser controlar el gasto público, que está descontrolado, y luego los impuestos. Vamos a intentar no subirlos. La situación va a ir igual o mejor, nunca va a ir a peor que es lo que ha pasado con este Gobierno.

-Hay datos económicos que son mejores de lo previsto. ¿Teme que hayan infravalorado al Ejecutivo y les pase factura electoral?

-Hagamos el análisis de los datos económicos. Centrémonos en la inflación. El Gobierno está haciendo referencia a los datos del 2022, pero no tiene en cuenta lo que ya tuvimos en el 2021. Si el año pasado engordo cinco kilos y este año cuatro, alguien puede pensar que estoy mejor porque engordé un kilo menos, pero peso nueve kilos más. Esa es la realidad de lo que tenemos, y sin olvidar la inflación subyacente que está muy disparada. El segundo elemento es el del empleo. Por la parte del desempleo, van a aportar datos de los fijos discontinuos, con lo cual, los datos estaban maquillados; y en la parte de afiliación, es sorprendente que de 1,3 millones de puestos de trabajo, 400.000 o poco menos son empleados públicos y no hemos recuperado las horas trabajadas. Es un poco raro que tengamos mucho más trabajadores y sin embargo, no tengamos más horas trabajadas que antes de la pandemia. En tercer lugar, el crecimiento. Nosotros no estamos creciendo, ya ni siquiera rebotamos. Hasta ahora estábamos muy por debajo, pero mejorábamos poco a poco. Ahora vemos Eurostat y dice que España es el último de los países de la Unión Europea en cuanto a recuperación, con lo cual los datos no son tan positivos. Cuando se nos ha preguntado por recesión, nosotros en ningún momento hemos hecho referencia a ella. Hemos hecho referencia a las familias, porque la diferencia entre crecer un 0,1 % positivo o un 0,1 % negativo es muy pequeña, pero vamos a ver las familias. ¿Pagan más luz? Sí, ¿pagan más gas? Sí, ¿pagan más en la compra? Sí, ¿pagan más hipoteca? Sí. Las familias están peor.

-¿Se está perdiendo la oportunidad de los fondos europeos?

-España tiene que gestionar de aquí al 2027, con la posibilidad de una prórroga hasta el 2029, 200.000 millones de euros. Nadie ha tenido esta oportunidad, pero no estamos viendo ni crecimiento ni ejecución. Los fondos no están funcionando. Las comunidades autónomas no pueden ser un elemento tractor puesto que no se las ha tenido en cuenta. El Gobierno les manda convocatorias con las condiciones que luego no interesan a la gente. Hasta la propia Unión Europea tiene dudas y va a mandar una representación en febrero. Estamos viendo que esa enorme oportunidad que teníamos, que no es para convertir en gasto corriente, es para convertir en inversión transformadora, este país la está perdiendo. Tenemos que ser capaces de agilizar porque si no seguiremos en la cola.

-El Gobierno ha aparcado la reforma de la financiación autonómica. ¿Ve viable una reforma que tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento como pide Galicia?

-Ellos han intentado hacer algún gesto haciendo parecer que querían tocar algo, pero lo único que pasaban era un borrador sin voluntad de debate. Me consta que el secretario de Estado está haciendo algunos esfuerzos de reunirse con alguna comunidad autónoma, pero todos sabemos que no van a hacer nada porque llegó la ministra (María Jesús) Montero que venía de reclamar cuatro mil millones más para Andalucía y 16.000 para el conjunto de los territorios incluso consiguió el apoyo en el Parlamento. Venía con un buen respaldo y todos pensábamos que iba a hacer algo en junio del 2018 y nos vamos a ir a diciembre del 2023 sin haber hecho nada. Ahora, la pregunta de si es necesario cambiar el sistema financiación, por supuesto. Es una de las prioridades que tiene el presidente Feijoo y que tenemos encima la mesa para cuando llegue. Luego hay gente que busca la confrontación, pero evidentemente hay que tener en cuenta los costes sanitarios por la dispersión, la España vacía el envejecimiento. No es lo mismo prestar un servicio en Vigo con 300.000 habitantes que prestarlo en 17 pueblos dispersos, y eso tiene que estar reflejado. Hay que querer hacerlo y ser generoso en el reparto. Si las comunidades están asumiendo más competencias hay que ver cómo podemos ser más eficientes, pero no se puede escurrir más años el bulto de este problema. Rajoy, en el 2017, en la conferencia de presidentes, les propuso a los presidentes trabajar sobre esto. Se creó una comisión que en septiembre devolvió el documento y empezaron los primeros contactos. Luego entró el presupuesto del 2018 y la moción de censura, pero hasta la fecha se avanzó gracias al trabajo hecho por el presidente Rajoy.

-¿La idea es partir de ese trabajo?

-Hay que ver en qué escenario nos movemos. Ahora hay recursos de los fondos europeos, con lo cual sería mucho más fácil llegar a acuerdos. Pero al final hay veces que se intenta confundir a la sociedad con la financiación autonómica, pero luego llega el Gobierno y le propone a Cataluña hacer un aeropuerto e invertir mil y pico millones de euros, entonces se carga todo el sistema de financiación. Lo que nos está dando por un lado lo da por el otro. Hay que dar transparencia y ser coordinador y articulador de los territorios, y atender las necesidades de los territorios. Las de Galicia no van a ser las mismas que las de Comunidad Valenciana, pero los dos territorios tienen que estar. Cuando se repartieron los 7.000 millones para las empresas se decidieron dar 2.000 para Canarias y Baleares, y nadie discutió. Había que ayudar porque les había caído el PIB por el turismo. Si explicas las medidas y las justificas es más fácil llegar a acuerdos, y necesitamos llegar a ellos.