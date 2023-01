El Ejecutivo de Castilla y León inadmite requerimiento del Gobierno sobre medidas antiaborto

Mañueco (PP) y García-Gallardo (Vox), presidente y vicepresidente de Castilla y León Photogenic, Claudia Alba | EUROPAPRESS

La Junta de Castilla y León ha acordado este jueves inadmitir desde el punto de vista jurídico el requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno central sobre las medidas anunciadas el pasado jueves para evitar abortos en esta Comunidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha adoptado este acuerdo, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que han sido los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico los que han informado a favor de esta decisión, ante la «inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento», al entender que no hay modificación alguna del protocolo que afecta a la Ley del Aborto.

Tras conocerse esta decisión, el Gobierno central ha pedido «rigor» al Ejecutivo de Castilla y León y lo ha urgido a contestar al requerimiento que le ha hecho sobre el protocolo de gestación, apuntando que no se puede «inadmitir», sino que hay que darle o no respuesta. «En el más puro concepto administrativo, un requerimiento no se puede inadmitir, sino que se puede contestar o no», dijo la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. «Yo espero que en aras a la relación leal y de cooperación que ha de existir entre las distintas administraciones, se hagan cargo de dar respuesta a ese requerimiento, que es un paso formal, y aclaren», porque hay «distintas versiones».