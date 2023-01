Sémper critica a Vox y dice que España necesita gobiernos que «no generen incendios»

Gonzalo Bareño

El conflicto abierto en Castilla y León a costa del protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo que Vox pretende aplicar en la comunidad desembocó este martes en una amenaza de ruptura del Ejecutivo de coalición por parte de los de Santiago Abascal si no se ponen en marcha las medidas planteadas. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, advirtió de que si el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no cumple lo acordado, que incluye el ofrecimiento a las embarazadas de escuchar el latido del feto y una ecografía 4D, tendrán que decidir si rompen o no con el PP.