«Dejaré de ser candidato para ser presidente», responde Feijoo al PSOE

Alberto Núñez Feijoo con los barones territoriales del PP durante el acto de presentación de candidatos autonómicos celebrado en Zaragoza JAVIER BELVER | Efe

Alberto Núñez Feijoo lanzó ayer en Zaragoza la precampaña del PP para las elecciones autonómicas y municipales para el 28 M. Lo hizo arropado por todos los barones territoriales que escucharon como el líder del partido desdeñaba la hipótesis del PSOE de que no será el candidato si los populares no consiguen unos buenos resultados en la cita de mayo. El «sanchismo está cada día está más nervioso», dijo citando el documento interno de los socialistas en el que apuntan a Isabel Díaz Ayuso y a Juan Manuel Moreno Bonilla como posibles relevos. «Aciertan —dijo Feijoo— porque dejaré de ser candidato para ser presidente del Gobierno».

El PP busca convertir las próximas elecciones municipales y autonómicas en un plebiscito sobre Pedro Sánchez, que sirva de trampolín a Feijoo para llegar a la Moncloa antes de que acabe el año. La consigna marcada desde Génova a todos los territorios es «salir a ganar» para conseguir una mayoría lo suficientemente «contundente» para evitar que Vox intente marcar el ritmo a los populares. «No queremos liderar un bloque de partidos», señaló Feijoo. «Lo que queremos es gobernar para una sociedad. Salimos a ganar, no a especular con el resultado. Aspiramos a gobernar desde la mayoría, no a ser minorías influyentes, ni a dejarnos someter a las minorías que nos circunvalen», proclamó Feijoo en Zaragoza donde reivindicó al PP como «el único partido constitucionalista que queda». Fue la única referencia velada al partido de Santiago Abascal porque el presidente de los populares no hizo ninguna mención a la polémica abierta en Castilla y León por las medidas antiaborto que presentó esta semana el vicepresidente de esa región, Juan García-Gallardo.

Feijoo también lanzó un guiño a Ciudadanos, sumido en un proceso de redefinición política y con unas muy malas perspectivas electorales. «El PP es un partido de puertas abierta», dijo. «Estamos orgullosos de nuestros líderes territoriales y no tenemos nada que ocultar». Luego, menciones específicas. La primera, la comunidad valenciana, «uno de los cuatro motores electorales de España». También se detuvo en el anfitrión, Jorge Azcón, «un valiente» por dejar la alcaldía de Zaragoza para convertirse en candidato a las autonómicas para competir con el socialista Javier Lambán. Y luego Ayuso, «sin duda, la mejor presidenta de una comunidad de España», afirmó Feijoo.

El líder del PP recordó que en el 2008 también hicieron una convención similar a la de Zaragoza y entonces él aspiraba por primera vez a presidir la Xunta. Según destacó, los candidatos del PP tienen ahora «mejores encuestas» que las que tenía en el 2009 cuando era candidato en Galicia y logró por primera vez a presidir el Ejecutivo gallego.

A pesar de que en Madrid no se celebran elecciones autonómicas, Díaz Ayuso fue una de las destacadas del acto. La presidenta de la comunidad cargó durante su intervención contra el «proyecto dictatorial» de Sánchez y advirtió de que en el 2023 «veremos cosas que nos helarán la sangre», en alusión a las cesiones del Gobierno al nacionalismo vasco y catalán por «perpetuarse en el poder».

«España necesita un Gobierno que no se ponga de perfil ante los problemas», afirma Rueda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda también intervino en el acto de presentación de candidatos autonómicos del PP celebrado en Zaragoza, donde reclamó «un Gobierno de España que no se ponga de perfil ante los problemas». Rueda reivindicó la gestión del actual líder del PP al frente del Ejecutivo gallego. «Quien quiera saber lo que es un gobernante que sabe hacer las cosas, que venga a Galicia y pregunte a los gallegos, que le dimos cuatro mayorías absolutas». Rueda también criticó la «mala gestión» de los fondos europeos por parte del Gobierno central. «Aún se permite hablar de cogobernanza cuando no preguntaron absolutamente nada a las comunidades autónomas. Lo están haciendo mal y ellos solos. Si quieren haberlo bien, que den paso a quienes saben hacerlo», en referencia a los ejecutivos del PP.