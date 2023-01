Puigdemont: «No volveré esposado ni rendido delante de un juez aunque sea indulgente; lucharé por volver»

El prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, en marzo del 2021, en el Parlamento Europeo. STEPHANIE LECOCQ | EFE

«No volveré esposado ni rendido delante de un juez aunque sea indulgente. Lucharé por volver libre». Así lo aseguró este jueves el expresidente Carles Puigdemont durante una intervención en Youtube para valorar el auto del juez Pablo Llarena y las consecuencias judiciales para su persona. Y todo pese a que horas antes, su abogado, Gonzalo Boye, había manifestado que el líder independentista catalán volvería a España este año: «Estoy convencido», afirmó, para añadir que lo haría después de la resolución sobre el suplicatorio al Parlamento europeo, que espera que se produzca a finales de febrero o marzo.

En su intervención, el expresidente catalán señaló: «Estamos al final de la batalla judicial europea y la libraré hasta el final».

«Una justicia que persigue por rebelión, después por sedición y que ahora reclamará mi detención por un delito que ella misma desestimó en Alemania hace cuatro años y medio no es una justicia previsible, no es una justicia que pueda dar la garantía de respeto a los derechos humanos, por lo tanto no es una justicia democrática», opinó, y aprovechó para de modo velado criticar a ERC como promotor de la reforma del Código Penal por el Gobierno.

«Quien creía ver en los cambios legislativos una medida para revertir esta tendencia se equivocaba», lanzó. Y añadió: «Nos aplicarán la poco afortunada reforma del delito de malversación y no una interpretación nada positiva como los promotores de la reforma esperaban». E insistió: «No se trata de ser condenado por delitos supuestamente menores, que finalmente no lo son, se trata de no permitir ninguna condena por decisiones políticas».

Según su parecer, la decisión del Supremo demuestra lo que denuncian desde hace cinco años, «que en España se hace política desde los tribunales y se cambian los actos judiciales a conveniencia solo para conseguir una finalidad política, que es perseguir y penalizar todo el proceso de independencia», estimó.