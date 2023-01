Cándido Conde-Pumpido, nuevo presidente del Tribunal Constitucional

Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado y miembro del Tribunal Constitucional SANDRA ALONSO

Cándido Conde-Pumpido se ha convertido en el nuevo presidente del Tribunal Constitucional tras imponerse a María Luisa Balaguer por seis votos a cinco en la votación de este miércoles de los magistrados que componen la corte de garantías.

Se ha designado a la magistrada progresista Inmaculada Montalbán como vicepresidenta del órgano, lo que rompe la costumbre de que sea un magistrado del grupo minoritario, en este caso conservador, quien ocupe este lugar.

Conde-Pumpido pertenece a una larga saga de juristas gallegos. Se licenció en Derecho, en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Santiago de Compostela y se forjó en el País Vasco, como magistrado de la Audiencia de San Sebastián durante cinco años, desde 1981 a 1985, considerados «los años de plomo» de ETA. Fueron los más violentos por la respuesta de la llamada «guerra sucia» perpetrada por el GAL. Nunca ha sido un magistrado cómodo, sino díscolo, aunque nadie pone en duda su dilatada experiencia y su solvencia jurídica.

El sector conservador se posicionó en su contra por su pasado como fiscal general del Estado durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que sus cuatro magistrados apoyaron a la también progresista María Luisa Balaguer como mal menor.

Polémica renovación del Constitucional

El nuevo presidente del Constitucional sustituye en el cargo a Pedro González Trevijano, del bloque conservador, que había extendido su mandato por la falta de acuerdo para la renovación del órgano.

En el Tribunal Constitucional se ha producido un giro radical en el equilibrio de fuerzas, que ha pasado de una mayoría conservadora a una progresista (de 7 a 4).

El vuelco tuvo lugar el lunes, cuando los cuatro nuevos magistrados -Campo y Díez, propuestos por el Gobierno; y Segoviano y César Tolosa, designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- tomaron posesión de sus cargos, consumando así una renovación parcial del TC que estaba pendiente desde el 12 de junio.

Campo, ex ministro de Justicia, y Díez, ex alto cargo de Moncloa, reemplazaron a Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; mientras que Segoviano, ex presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), y Tolosa, hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, dieron el relevo a Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, que fueron postulados por el CGPJ.