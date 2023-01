La reforma de la malversación genera la primera petición de revisión de penas para corruptos

Registros en la empresa pública Acuamed Víctor Lerena | Efe

El juez que investiga el caso Acuamed, Manuel García Castellón, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise el escrito en el que solicitaba el procesamiento de los imputados por si tiene que hacer alguna modificación a raíz de la reforma del Código Penal que rebaja algunas penas del delito de malversación y que entrará en vigor este jueves.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional acuerda prorrogar tres meses la instrucción de esta causa para dar tiempo a la Fiscalía a pronunciarse ante esta reforma, que sería sobre el primer caso de corrupción sobre el que lo haría tras su aprobación.

Según el juez, la entrada en vigor de la reforma, aprobada a finales de diciembre, «podría suponer una revisión del escrito del fiscal, en la medida que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede la transformación a sumario».

Además, «de acordarse la transformación, se requiere también la citación de todos los procesados para la declaración indagatoria», una diligencia, dice García Castellón, que no debería verse «afectada por la superación del plazo máximo de duración de la instrucción».

La posibilidad de tener que citar de nuevo a los procesados, la necesidad de «tener un marco adecuado para que estas declaraciones puedan practicarse dentro del período de instrucción, unido a las «excepcionales circunstancias generadas por la reciente modificación legal, determinan la oportunidad de decretar» una nueva prórroga de la instrucción, explica el juez.

El titular del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional investiga el caso Acuamed desde enero del 2016 por un supuesto desvío de fondos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

El Gobierno alega que la reforma no abrirá espacios de impunidad

El Gobierno sostiene que no hay razón para alarma en el llamamiento realizado por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Acuamed a Anticorrupción para que ajuste su última petición de condena a la reforma de la malversación negociada con Esquerra Republicana de Catalunya para favorecer a los cargos independentistas condenados o encausados por el procés.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, rechazó este martes, en su comparecencia habitual tras el Consejo de Ministros, que la decisión suponga la confirmación de los temores expresados tanto por algunos dirigentes del PSOE como por los propios fiscales a que la nueva norma provoque una cascada rebajas de condenas en casos de corrupción similar a la producida como consecuencia de la entrada en vigor de ley del 'solo sí es sí'y de la que ya se han beneficiado más de un centenar de agresores sexuales.

Rodríguez defendió que la solicitud del juez no es más que un «trámite procesal» lógico cuando se ha producido una reforma y subrayó que, además, afecta a un caso aún en instrucción en el que no hay sentencia ni condena. Pero, sobre todo, argumentó que lo que no permitirá en ningún caso la modificación, defendida por el Ejecutivo como un paso más dentro de su política de apaciguamiento del independentismo y por la «convivencia» en Cataluña, es que «ningún tipo de corrupción quede sin reproche penal».

