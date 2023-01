Un exdiputado guineano colabora desde EE.UU. en investigación al hijo de Obiang

El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. DAVID MERCADO | REUTERS

La Policía está recabando datos sobre la represión del régimen de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial para la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz relativa al secuestro en Sudán de cuatro opositores, dos de ellos de nacionalidad española, en el que estaría implicado un hijo del dictador.

El ecuatoguinenano Jesús Mitogo Oyono, quien logró el único escaño de la oposición en esos comicios, ya ha manifestado su deseo «expreso» de colaborar desde EE.UU., donde reside como refugiado político, y declarar en calidad de víctima o testigo «sobre los diferentes delitos de lesa humanidad a los que fue sometido junto a otros miembros de su partido».

Para permitirle declarar más detalladamente, se ha iniciado la colaboración policial internacional con EE.UU., según expone la Comisaría General de Información en el informe remitido al juez Pedraz y al que ha tenido acceso Efe. La Policía ha reclamado que se formalice una toma de declaración policial a Mitogo, para lo cual se ha facilitado un pliego de preguntas concretas, avanza el informe.

Querella por secuestro

Su testimonio se incluirá en la investigación de la querella presentada por Martín Obiang, Bienvenido Ndong, Feliciano Efa y Julio Obama. Cuatro ciudadanos residentes en España de origen ecuatoguineano, los dos últimos de nacionalidad española, que denuncian que fueron secuestrados en Sudán y trasladados a la fuerza a Guinea donde fueron detenidos y sometidos a torturas.

Son miembros del Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R), siendo los tres primeros sus fundadores. El juez dirige la investigación contra la cúpula de seguridad de Guinea Ecuatorial: el secretario de Estado de la Presidencia y jefe del servicio secreto en el exterior, Carmelo Ovono Obiang (hijo de Teodoro Obiang); el ministro de Estado, Nicolás Obama, y el director general de la Seguridad Presidencial, Isaac Ngema.

Por el momento Pedraz ha rechazado ordenar detenciones, como la del hijo de Obiang cuando el 28 de diciembre fue localizado en Madrid. El juez se limitó a pedir a la Policía que se le comunicara la querella y se le requiriera un domicilio para notificaciones. La única medida adoptada por el momento contra ellos ha sido el bloqueo de bienes inmuebles y cuentas bancarias en España.

Mitogo, testigo de la persecución

Antes de tomarle declaración formal, Mitogo ha ido informando de sus vivencias a la Policía durante los contactos mantenidos y les ha remitido también al libro que publicó el pasado año, Mi experiencia política en Guinea. En sus conversaciones con los agentes ha explicado que fue detenido por militares durante el asedio a la sede de Ciudadanos por la Innovación de Malabo el 28 diciembre del 2017 junto a otras 11 personas.

Posteriormente, el partido fue ilegalizado y mientras que 146 afiliados fueron finalmente absueltos, 34 fueron condenados a prisión acusados de sedición por su presunta participación en unos incidentes en la localidad de Aconibe el 5 de noviembre del 2017. Jesus Mitogo y el resto de condenados estuvieron en prisión hasta ser indultados el 12 octubre del 2018.

A Mitogo no le consta que desde entonces haya salido de Guinea Ecuatorial ningún otro condenado de Ciudadanos por la Innovación. El presidente del partido, Gabriel Nse, según su testimonio, se encuentra retenido en Guinea porque no puede salir de forma legal, ya que tras caducarle el pasaporte no han querido facilitarle uno nuevo. Ha informado igualmente de que no ha denunciado estos hechos en EEUU, pero que realizó una declaración sobre los mismos al fundamentar el expediente de asilo.

Enésimo episodio denunciado en España

Para la Policía, los hechos investigados en la Audiencia Nacional son «el enésimo episodio conocido y denunciado en España, de los muchos que se han producido en el marco de la persecución sistemática y organizada a miembros de la oposición política al régimen de Guinea Ecuatorial».

De los hechos relatados se desprende, dice la Policía, que los cuatro opositores fueron víctimas de «un plan orquestado y organizado desde dentro del Estado ecuatoguineano para engañar y convencer a los miembros del MLGE3R de viajar a Sudán del Sur, un país fallido cuyas autoridades, actuando al servicio del régimen ecuatoguineano, habrían detenido y entregado a los citados a las autoridades ecuatoguineanas».

«El modus operandi del engaño, mediante el ofrecimiento de negocios o trabajo, consiguiendo que los opositores salgan de Europa y viajen a un tercer país que se encuentra bajo la influencia del régimen de Obiang, con la finalidad de ser secuestrados, ha quedado demostrado en el caso de los secuestrados en Togo en el 2018, el residente en España Francisco Micha y el italiano Fulgencio Obiang», recuerda el informe.

Según el testimonio de los denunciantes secuestrados, el traslado de Sudán a Guinea se produjo en un jet blanco privado que pertenece a la Presidencia de Gobierno de Guinea Ecuatorial y dan detalles de él.

«Como es evidente, este plan organizado y estructurado de persecución de los opositores tiene unos responsables últimos y principales que son Teodoro Obiang Nguema Mambasogo, Jefe de Estado y de Gobierno, y su hijo Teodoro Nguema Obiang, Vicepresidente de la República encargado de la Defensa Nacional y de la Seguridad del Estado. Estos autores tienen sin embargo protección diplomática y no pueden ser condenados por los delitos investigados», indica la Policía al explicar por qué no se dirige la causa contra ellos.