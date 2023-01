El PP se debate entre la abstención y el sí en la votación del decreto anticrisis

El PP se debate entre la abstención y el sí en la votación del último decreto anticrisis aprobado la semana pasada por el Gobierno y que ahora tiene pendiente su convalidación por parte del Congreso. Así lo avanzó este lunes Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, quien precisó que su formación no votará en contra del último paquete de ayudas aprobado en el último Consejo de Ministros del 2022 si las medidas anunciadas no se mezclan con otras de otro cariz que el PP no pudiera asumir.

Lo que haría virar de la abstención al «sí» el voto del PP sería, según enumeró Bravo, la inclusión de algunas de estas medidas al paquete del Gobierno: una mejora en la gestión del minicheque de 200 euros para que sea más eficaz y llegue a más hogares; que la bonificación del combustible, ahora acotado solo a profesionales del transporte, alcance también a las rentas medias y bajas; que la rebaja del IVA a los alimentos sea de aplicación también a la carne, al pescado y a las conservas; que se apruebe la deflactación del IRPF para rentas por debajo de los 40.000 euros; y, además, que se elimine el impuesto al plástico.

En todo caso, la abstención del PP facilitará que salga adelante el decreto del Ejecutivo. Los populares ya habían optado por la abstención en la votación del segundo paquete anticrisis, el pasado mes de julio, aunque se habían inclinado por el no en el primero puesto en marcha para paliar las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania.

En esta ocasión, como el pasado mes de julio, el PP justifica su posición afirmando que las medidas que contiene el decreto del Gobierno son en gran medida una «copia» de las propuestas populares.

Pese a esta posición que evita la confrontación con el Gobierno, el PP no ahorra críticas a la gestión económica del Ejecutivo y, por ejemplo, en lo que se refiere al nuevo cheque de 200 euros para las familias, lo contrapone con el cheque cultural para jóvenes, que asciende a 400 euros, el doble. «Demuestra que no hay un criterio lógico. El Gobierno ha perdido el norte hasta en las medidas más electoralistas», lanzó Bravo, que también recriminó a Moncloa que no agradezca a las comunidades que todas las medidas adoptadas también impliquen esfuerzos presupuestarios por su parte.

Bravo cargó además las tintas en su crítica a la gestión de los fondos europeos y señaló la reducida adjudicación del Perte del vehículo eléctrico, así como el reciente cese del secretario general de Industria y de un director general del mismo departamento. Reclamó que quien debería asumir responsabilidades tendría que ser la ministra Reyes Maroto, a quien recriminó estar «a tiempo parcial» en su cartera desde que es candidata a la Alcaldía de Madrid, o incluso el presidente Sánchez.

Trasladó demandas al Gobierno en lo que se refiere a los fondos europeos y la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR): un trabajo en conjunto con la oposición y con las comunidades, mayor transparencia con los datos de ejecución y con los de cumplimiento de los hitos y objetivos ligados al plan; la incorporación de incentivos fiscales; además de la explicación de los hitos y objetivos que no se han cumplido.