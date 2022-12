Interior ordena a la policía intensificar la protección de víctimas machistas ante el repunte de casos en diciembre

La Voz

Once asesinatos machistas en España -tres todavía pendientes de confirmación- en solo cuatro semanas, una cifra que ha encendido todas las alarmas y que ha convertido este mes en el diciembre con más crímenes en catorce años, igualando a los once registrados al final del 2008. No solo es de uno de los períodos más negros desde que hay registros sino que siete de los once asesinatos se han cometido en tropel, en solo siete días, del 22 al 29 de diciembre, coincidiendo con los festivos y celebraciones familiares.

Las últimas horas han sido especialmente violentas. En la noche del 28 se conoció el brutal crimen registrado en la localidad toledana de Escalona, en la que un hombre asesinó a cuchilladas, presuntamente, a su pareja de 35 años que se encontraba embarazada y cuando le faltaba pocos días para dar a luz. Y en la mañana de este jueves, otro nuevo crimen machista, cuando un varón mató a la hija de su expareja en Madrid.