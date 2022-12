Pedro Sánchez: «Pido tiempo, paciencia y generosidad para solucionar el conflicto catalán»

Pedro Sánchez, en la rueda de prensa ofrecida ante los medios tras el Consejo de Ministros Juan Carlos Hidalgo | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a insistir en que no habrá referendo independentista en Cataluña porque no es constitucional. Lo hizo apenas unas horas después de que el titular del Ejecutivo de la Generalitat, Pere Aragonès, en su discurso navideño, hiciese de esta apuesta el principal reto para el próximo año. «Podrán reclamar lo que quieran pero esto no se va a producir», insistió Sánchez, quien introdujo un matiz en su discurso. «Pido tiempo, paciencia y generosidad para solucionar el conflicto catalán», afirmó en la parte final, y más política, de su comparecencia informativa de final de año.

«Desde la moción de censura, ¿cuantas veces han dicho que se iba a realizar un referendo?, pero el único referendo independentista que llegó a hacerse fue con el PP», dijo para insistir en su argumento de que la situación política en Cataluña ha evolucionado positivamente desde que se produjo el desafío secesionista en el 2017.

Críticas al líder del PP

El presidente del Gobierno se mostró muy crítico con el PP y con su líder, Alberto Núñez Feijoo. «Me da la sensación de que en estos nueve meses que lleva el actual líder del PP al frente de la política nacional su única aportación ha sido amordazar al Parlamento», ha declarado en referencia a la paralización de la tramitación parlamentaria de dos enmiendas sobre la reforma del Tribunal Constitucional por orden de este mismo, tras aceptar un recurso del PP.

Sánchez ha comentado que los «ejes» de la oposición que hacía Casado eran el «incumplimiento de la Constitución de forma flagrante»; «negar el pan y la sal, es decir, bloquear todo, oponerse a todo, votar que no a todo»; y «el insulto y la descalificación», y asegura que en estos tres aspectos no ha cambiado «nada» tras la llegada de Feijoo al liderazgo del PP. A su juicio, esto es «una decepción para los extraños» que no forman parte de la «familia conservadora», pero también «para los propios votantes conservadores que esperaban algo más», «un aporte superior a la política por parte de Feijoo» respecto a lo que hizo Casado.

Sánchez insistió en la tesis de que los cambios realizados en el delito de malversación no fueron para beneficiar los independentistas catalanes condenados o con juicios pendientes. «Antes de la moción de censura, la corrupción era la principal preocupación política. Hoy ya no forma parte de las principales preocupaciones de los españoles. Estamos homologando los delitos de malversación con las principales democracias europeas. Y creo que es importante recordar que los conflictos políticos hay que arreglarlos políticamente y no en los juzgados», dijo en su intervención.