El eurodiputado gallego Adrián Vázquez liderará la lista de Arrimadas para competir con Bal por el liderazgo de Ciudadanos

Vázquez, de azul, y Patricia Guap, antes de formalizar su candidatura para competir por el liderazgo de Ciudadanos. Javier Lizón | Efe

El eurodiputado Adrián Vázquez y la portavoz naranja en el Parlamento balear, Patricia Guasp, serán quienes lideren la candidatura que apadrina Inés Arrimadas para dirigir Ciudadanos de cara a la Asamblea y que este partido «vuelva a ser útil y pueda decidir gobiernos».

Ese es el objetivo que se han marcado, ha dicho el jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo que sigue buscando la unidad con la lista de Edmundo Bal.

Le llamará hoy mismo otra vez para intentar sumarle porque, de hecho, ha señalado, Bal quería integrar a Vázquez en su lista y su respuesta fue siempre la misma: «yo estaré en una candidatura en la que estemos todos».

Con Arrimadas, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el portavoz de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, en un segundo plano, la candidatura se ha presentado en la plaza de las Cortes, justo en el mismo lugar donde Bal presentó la suya el miércoles con un apoyo escénico bastante menor.

Vázquez ocupará la Secretaría General del partido mientras que Guasp la portavocía política siguiendo el nuevo modelo de bicefalia aprobado por la ejecutiva y que deberá ser ratificado en la Asamblea.

En la vicesecretaría general estará Mariano Fuentes, concejal del área de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital; Carlos Pérez Nievas, coordinador de Cs en Navarra, dirigirá la Coordinación Nacional; y las viceportavocías las ocuparán el diputado en el Congreso Guillermo Díaz, único apoyo que tiene Arrimadas en la Cámara, y Nacho Martín, diputado en el Parlamento de Cataluña.

Adrián Vázquez, nacido en Lalín, aunque afincado en Madrid, ha insistido en que en esta candidatura falta Bal y otros compañeros a quienes tiende la mano y por eso, ha señalado, han dejado «huecos libres» para integrarles en su proyecto. «No tenemos futuro sin unidad, tenemos que ir todos juntos».

Incluye también en esa mano tendida a María Muñoz, la portavoz económica en el Congreso que ha rechazado incorporarse a ninguna de las dos listas, pero ha sido este viernes muy dura con Arrimadas, cuyo proyecto ha tachado de «trampantojo».

Unas críticas que, según fuentes cercanas a la candidatura de la actual líder, se producen después de que pidiera estar en uno de los cuatro puestos de más peso del proyecto de Arrimadas y se le negó.

Patricia Guasp, la otra pieza clave en esta lista, ha dicho que creen en un partido «sin personalismos y mucho más transversal», que debe afrontar dos grandes retos: reconectar con los afiliados y sobre todo con os electores cansados del bipartidismo y un segundo que son las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

La candidatura que apoya Arrimadas y que ella cerrará a modo testimonial se llama «Renace tu partido» un nombre que enlaza directamente con el proyecto con en el que Albert Rivera irrumpió en política, «Ha nacido tu partido», en una campaña que acaparó titulares porque aparecía desnudo.

Cita con Feijoo

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha desvelado este viernes que «hace unos días» se vio con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y ha rechazado que en ese encuentro hablaran de posibles fichajes. Según ha destacado, el partido naranja está en «pleno proceso organizativo interno».

«Yo no vengo a hacerle opas a los partidos sino a ponerme a disposición de sus votantes. Y lo bueno en la democracia es que los votantes no son reos de ningún partido sino que votan cada cuatro años y lo magnífico de la democracia es que no solamente se puede elegir al Gobierno sino que se puede cambiar», ha declarado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Tras asegurar que fue una «cordialísima reunión», Feijoo ha señalado que Arrimadas le contó que Cs está en este momento un «régimen de organización interna» y ha indicado que conversaron sobre la situación de España. «Hemos compartido muchas preocupaciones lógicamente de la deriva autoritaria del Gobierno», ha manifestado.

En cuanto a si el PP ficharía a Arrimadas si al final es Edmundo Bal el que gana las primarias, Feijoo ha asegurado que al PP «lo que le interesa es ampliar su base electoral» y ha añadido que están trabajando en eso.

El presidente del PP ha indicado que no puede «concretar nada» porque «no hablaron nada» de fichajes. «¡Pero si están en pleno proceso organizativo interno!», ha subrayado, para recalcar que él no ha venido a «hacer opas» a otros partidos.

Dicho esto, ha señalado que el Partido Popular ha mejorado su porcentaje de voto, como recogen las encuestas, algo que, a su entender, evidencia que «hay votantes del centro, del centro-izquierda y de la derecha que están confluyendo en el PP».

«Soy optimista de cara al futuro. Creo que los españoles tomarán dos caminos: seguir con el proyecto de Sánchez y sus socios independentistas o votar la alternativa que supone el PP», ha manifestado.

Al se preguntado si se ha reunido con líderes de todos los partidos políticos, Feijóo ha asegurado que ha visto a todos los que ha «podido», citando algunas reuniones ya conocidas estos meses como la que mantuvo con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con el presidente de UPN, Javier Esparza, con la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, o con el presidente de Vox Santiago Abascal.

Eso sí, el presidente del Partido Popular -que abrió una ronda de contactos hace meses con líderes de otras formaciones del arco parlamentario- ha desvelado que también se ha visto con el líder del Más País, Íñigo Errejón. Sin embargo, en este caso no ha dado más detalles.