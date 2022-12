El PP lanza un vídeo el día de la Lotería en el que dice que «a los socios de Sánchez y a los agresores sexuales» les ha tocado el Gordo

La sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid, en una imagen de archivo. RICARDO RUBIO

El PP ha lanzado un vídeo en redes sociales coincidiendo con el día del sorteo de la Lotería de Navidad el que denuncia que «a los sediciosos», a los «malversadores» y a los «agresores sexuales» ya les ha «tocado el Gordo», en referencia a la aprobación en el Senado de la Ley que deroga el delito de sedición y rebaja el de malversación, y a la ley del solo sí es si.

«A los socios de Sánchez y agresores sexuales ya les ha tocado el Gordo. ¿Y a ti? #LoteríaPSOE», señala el Partido Popular en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter acompañado de la cinta, que ha despertado duras críticas, sobre todo en las filas socialistas. Este vídeo, de un minuto de duración que arranca con la música del sorteo de Navidad, recoge las declaraciones del líder de ERC, Oriol Junqueras, asegurando que con la reforma de la sedición los «aparatos antidemocráticos del Estado tendrán menos herramientas para hacer su trabajo antidemocrático».

Después, siguen las palabras del portavoz parlamentario de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, asegurando que esto sirve para que «nunca más se utilice el Código Penal como una espada de Damocles para sobrecastigar a según quién, simplemente porque no nos gusta como piensa».

La cinta continúa con unas manifestaciones sobre la ley del 'solo sí es si' de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las que dice que puede que haya jueces que «apliquen erróneamente la ley, o que la apliquen de forma defectuosa».

A renglón seguido, aparece el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con las palabras que pronunció recientemente en acto en Barcelona en el que afirmaba que «las decisiones que hay que tomar son arriesgadas» pero «no hay otro camino». «Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados», aseveró entonces.

Las declaraciones en el vídeo van acompañados con el siguiente mensaje escrito: «Llega la Navidad y con ella el sorteo. Pero este año la lotería ya le ha tocado... a los sediciosos, a los malversadores... a los agresores sexuales». Y concluye: «#LoteríaPSOE. La Lotería ya les ha tocado».

Alud de críticas

El vídeo ha recibido un alud de críticas en las redes sociales, entre ellas del PSOE. La ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Pilar Alegría, ha recalcado que «no se puede caer más bajo».

«Y esto es parte del guion del 'moderado' de Feijoo. Os retratáis solos Partido Popular», ha asegurado la ministra en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, se ha defendido de las críticas asegurando que lo que es «indecente» es que haya «más de cien mujeres víctimas de violaciones que después de haber pasado por la violación, vean a esos violadores en la calle o con penas rebajadas».

Tras asegurar que la culpable no es Irene Montero, que es una ministra «muy torpe», sino Pedro Sánchez por respaldarla, Maroto ha recalcado que el PP «no hace más que ponerle voz al dolor de miles y miles de mujeres que han pasado por esa situación tan absolutamente deleznable y millones de españoles que no comparten ni comprenden» que Sánchez siga diciendo que no hay que modificar esa norma.