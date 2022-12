El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, preside el pleno extraordinario este martes CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace 4 años, tenía ayer en sus manos retornar, aunque fuese parcialmente, a la senda de la normalidad y elegir a los dos miembros que le corresponden para el Tribunal Constitucional, pero no fue así. Diez votos contra siete no fueron suficientes para sacar adelante los nombramientos, que requerían once apoyos.

Los vocales conservadores habían propuesto a César Tolosa y a Pablo Lucas (este último nominado en otra ocasión por el sector progresista), que obtuvieron 10 votos, mientras que los progresistas registraron el nombre de José Manuel Bandrés, que logró 7.

Cuatro vocales conservadores solicitaron sin éxito que la vocal Clara Martínez de Careaga, casada con el magistrado Cándido Conde-Pumpido, fuera apartada de la votación, por interés directo en la causa ya que este se perfila como presidente del Constitucional. Quien no participó fue Enrique Lucas, hermano de uno de los aspirantes.