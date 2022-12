Guiño a los votantes de izquierdas

Aunque se trataba en principio de un discurso para consumo interno de los dirigentes y votantes populares, Feijoo quiso hacer un llamamiento a todos los desencantados con la labor de Pedro Sánchez, entre los que situó a «muchos socialistas que no comparten la deriva de este Gobierno», a los nacionalistas moderados que «observan con inquietud este camino» e incluso a los simpatizantes de Unidas Podemos que «se han sentido traicionados y defraudados» por la reforma del delito de malversación en el Código Penal, que beneficiará a decenas de condenados por casos de corrupción.

«No es Génova o Ferraz, no es derecha o izquierda, no es centralismo o independentismo. Esta vez no. Esta vez es este Gobierno o España y sabemos que lo que importa es España», sentenció Núñez Feijoo. El líder de la oposición instó a ese sector de votantes situados a la izquierda del caladero electoral del PP a «poner fin a esta pesadilla política» en las generales del 2023 respaldando su «proyecto sin etiquetas».