A todo ello hay que sumar que nos encontramos en las puertas de un largo período festivo. Por ahora, en el Senado el último día programado del pleno es el del jueves, en el que precisamente el Gobierno pretendían refrendar la reforma. Para el 2023 el Senado todavía no ha fijado calendario alguno.

¿Hay plan B en el Ejecutivo y sus grupos parlamentarios?

Todo está en estudio. El Gobierno y sus grupos parlamentarios siguen determinados a aprobar cuanto antes la reforma del sistema de elección del Constitucional. La primera opción sería que PSOE y Podemos dejaran decaer sus enmiendas bloqueadas por la corte de garantías y presentaran una nueva iniciativa en el registro del Congreso para que esta se tramitara de urgencia y en un plazo de tres semanas se pueda aprobar en un pleno extraordinario del Congreso, que debería habilitar el mes de enero como hábil, ya que no lo es. Esa proposición, en principio, no podría ser impugnada por fraude de ley porque ya no estaría incluida en una reforma totalmente ajena como era la del Código Penal.