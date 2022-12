MARISCAL AGENCIA EFE | EFE

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, compareció anoche para decir que las resoluciones del Tribunal Constitucional «deben acatarse pese a que no compartimos ni el insólito procedimiento seguido ni el fondo de la decisión, nunca antes visto en las Cortes Generales». Bolaños añadió que es «obligación del Gobierno decir que lo ocurrido hoy es de una gravedad máxima», una decisión, que, subrayó, se realizó en un tiempo «inusualmente breve» y con «la mayoría más exigua». Añadió que la gravedad de la decisión se basa en dos motivos: en primer lugar, que el TC «detuvo la actividad legislativa de los representantes legítimos del pueblo español, «algo que no ha sucedido nunca en 44 años, que no ha pasado jamás en ningún país europeo de nuestro entorno y que afecta a los fundamentos de la separación de poderes de nuestra Democracia. La ley no confiere al Constitucional la posibilidad de paralizar la acción de las Cortes Generales».

Al mismo tiempo, el ministro subrayó que el segundo motivo es que el TC ha paralizado su propia renovación, pendiente desde hace seis meses «y lo han hecho algunos magistrados que con su voto han decidido su propio futuro». Dijo que no se trata de un conflicto entre partidos ni entre instituciones, sino entre quienes «cumplimos la Constitución y entre quienes la incumplen desde cuatro años, entre quienes deseamos cumplirla y quienes trabajan cada día para incumplirla». Bolaños dijo no entender, como muchos españoles, los motivos que llevan al PP a esta actitud, y acto seguido explicó esos motivos: «El PP quiere controlar el Parlamento, cuando es mayoría y cuando no, decidir qué se aprueba y qué no».

Dijo que entiende la preocupación de los ciudadanos ante la situación, y aseguró que el Gobierno «está con ellos para garantizar sus derechos. Frente a los han sobrepasado los límites, el Gobierno seguirá actuando en el marco de la ley y la Constitución, protegiendo los derechos».