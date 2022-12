El cabeza de lista ha incidido en que tanto Proyecto Drago como él se pondrán a disposición de lo que decidan los canarios el próximo mes de mayo. «Lo haremos sin rencor y con la nobleza de la que siempre hizo gala la sociedad canaria», afirmó.

«No me taparé en una lista que me dé seguridad»

También ha señalado que se presenta «sin complejos» a las próximas elecciones al Parlamento de Canarias y que acepta el «envite» que muchísimas personas le lanzaron (tanto dentro como fuera de nuestro espacio), que no es otro que el de encabezar la lista autonómica como candidato al Gobierno de Canarias. «No me taparé tras una lista insular que me dé seguridad; nuestro proyecto quiere ser una fuerza de Canarias y su candidato lo será también en todas y cada una de las Islas», señaló Rodríguez.