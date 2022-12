Final feliz

Los vieron los prácticos del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, que alertaron a Salvamento Marítimo. Al auxiliarlos tomaron la impactante imagen de los tres exhaustos sentados sobre el timón.

A Henry lo tuvieron que hospitalizar deshidratado, pero ya se encuentra en buen estado y a la espera de recibir respuesta a su petición de asilo. Le entran sudores y se tapa los ojos cuando piensa en una nueva deportación, como la que ya sufrió en Noruega. «Lo hice antes, lo he hecho ahora y si me devuelven a Nigeria, me arriesgaré otra vez. ¡No tengo nada que perder!», exclama con determinación. Allí ha dejado a su mujer y a Mika. «Hablo con ellos cada día y me dicen que no tienen qué comer. En Biafra no hay trabajo, no hay nada, solo hay hambre y delincuencia y yo no quiero robar, no soy ningún ladrón», arguye para explicar los motivos que le han empujado a exponerse a un viaje del que salir vivo parece un milagro.

Él, además, defiende la independencia de esa región, lo que las autoridades oficiales nigerianas, reprimen, según cuenta, con extrema violencia. «Hay gente que muere de hambre o porque enferma o son eliminados por el Gobierno. Si buscas un futuro, hay que salir de allí», declara rotundo. Y sobre ese futuro, que ahora es su presente, añade: «Solo quiero un trabajo, lo que sea. Necesito ese dinero para sustentar a mi familia, tengo que buscar la forma de darles de comer». Lo dice con una fe tan enorme como un petrolero, tan inquebrantable como el acero de un timón