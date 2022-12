No fueron al colegio

El miércoles las niñas no fueron al colegio, pero en el entorno familiar de Santiago Escribano este hecho no hizo saltar las alarmas del todo, ya que ese día Paola Buforn no tenía trabajo y pensaron que la madre habría decidido un plan conjunto con las menores.

Según los testimonios recabados por los investigadores, la preocupación sí que se apoderó de los abuelos la noche del miércoles cuando siguieron sin tener respuesta a sus mensajes para tratar sobre la logística con las niñas el jueves, día en que la guardia civil volvía al trabajo.