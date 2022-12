Sin plazos

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, no desiste e intentó presionar una vez más al PP al acusar de no estar «asumiendo su responsabilidad» a quienes no se sumen a la moción que su partido presentará en solitario si no logra recabar el apoyo de otros, con un candidato independiente, con experiencia de gestión y que se comprometa a convocar elecciones generales para «intentar frenar el golpe de Sánchez», explicó.

Vox es consciente de que la aritmética parlamentaria lleva al fracaso la moción. Espinosa de los Monteros evitó dar plazos. De no presentarse antes de las vacaciones navideñas, quedaría para febrero y su debate y la exhibición de una derrota tan cerca de las elecciones municipales y autonómicas de mayo no parece la mejor estrategia. En lo que sí han coincidido PP y Vox es en una iniciativa parlamentaria de los de Abascal que propone instar al Gobierno a «intervenir» en Cataluña mediante el artículo 155 de la Constitución si «no se reconduce» la deslealtad de los independentistas con la Constitución. La iniciativa no prosperó.