Necesidad de cumplir la ley

«Hoy en definitiva no tenemos un buen momento en nuestro país», ha afirmado para poner en valor el trabajo de AFAMMER en su labor en apoyo de la calidad democrática de un país porque los políticos, ha dicho, no pueden tener «privilegios» frente a lo que dice la ley ni el Código Penal no lo pueden «dictar los que están condenados por una sentencia firme».

Tras resaltar que «nadie puede chantajear al Gobierno de todos los españoles» y que «una nación de 500 años no admite chantajes de nadie», el líder del PP ha defendido la concordia, la democracia y el cumplimiento de la ley.