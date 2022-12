También ha reconocido que tanto ella como su prima habían consumido alcohol. Una vez que su prima se metió en una habitación con su pareja, ella se quedó, siempre según su versión, con los dos acusados que comenzaron a tocarla y empujarla hacia otra habitación. «Me manoseaban mientras me empujaban a la habitación», dijo la joven, que ha relatado cómo los dos jóvenes supuestamente se ayudaron mutuamente sujetarla y violarla, primero uno y después el otro.

«Cuando acabaron me dejaron tirada como si no fuera nada», relató la joven. Los acusados manifestaron que no fue hasta salir la casa cuando la joven comenzó a decir que la habían violado y que los iba a denunciar por lo que optaron por irse. «Nos asustamos y nos fuimos», dijo uno de los acusados.