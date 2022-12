El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una intervención en el Senado MARISCAL | EFE

La respuesta del Gobierno al último órdago de Esquerra Republicana de Catalunya es un no rotundo. Al menos, de momento. Un día después de haber introducido una enmienda para rebajar las condenas de malversación por el 1-O de 12 años de cárcel a un máximo de 4 en la reforma del Código Penal que también acabará con el delito de sedición, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que lo que nunca se aceptará es la celebración de una consulta de autodeterminación.

«El referendo es contrario a la Constitución y por lo tanto no se puede celebrar y es que además -alegó en TVE- tampoco es una solución para la Cataluña del año 2022 porque es una solución absolutamente divisiva que solo cronificaría el conflicto». No todos en el Ejecutivo, sin embargo, piensan igual. Unidas Podemos lleva años defendiendo, en línea con el independentismo, que los catalanes deberían poder votar sobre la relación que desean mantener con el resto de España.

Bolaños -que defendió tanto los indultos como la reforma penal ad hoc para el independentismo como política «valiente» para «desinflamar» el conflicto catalán- argumentó no obstante que lo que firmaron tanto el Gobierno como la Generalitat el pasado junio en la última reunión de la mesa de diálogo fue (además de dar pasos hacia la «desjudicialización») que se «haría política dentro de los procedimientos democráticos» y que se buscarían «soluciones no divisivas, que no busquen la confrontación, sino que, al revés, sean transversales y busquen puentes de entendimiento». «Por eso el referendo contrario a la Constitución en ningún caso se podrá celebrar», reiteró.