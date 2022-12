El PP insiste en pedir elecciones generales ya y con este mismo argumento explican que no votarán que no a una moción de censura que también pide acudir a las urnas, aunque esté abocada al fracaso. Que no dan los números lo constató el PP ayer en una ronda de contactos con los grupos minoritarios, que rechazan una moción que solo apoyan sus promotores, Vox y Ciudadanos, los diputados expulsados de Unión del Pueblo Navarro y Foro.

La dirección nacional del PP defiende que la moción de censura la deben hacer los españoles en los comicios locales y autonómicos del 28 de mayo. Esa es la meta y no dar una nueva victoria parlamentaria a Sánchez, aún cuando algunos simpatizantes del PP la vean con buenos ojos, como admiten en Génova.