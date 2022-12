El PP de Madrid volvió a celebrar anoche su tradicional cena navideña, en Alcobendas, con cerca de mil invitados y la presencia de Alberto Núñez Feijpo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el vicesecretario de organización, Miguel Tellado. En el 2020, la cita fue cancelada por el coronavirus. El año pasado, en medio de la batalla entre Pablo Casado y Ayuso también se suspendió. Ayer, los populares madrileños se reunieron en torno al nuevo presidente Gustavo Valiente | EUROPA PRESS

Era el debate de los Presupuestos en el Senado tras haber pasado el trámite en el Congreso y, sabedor de que el veto del PP a la cuentas no era suficiente para hacerlas caer después de que ERC negociase el apoyo a las mismas a cambio de concesiones a los independentistas en el Código Penal, Núñez Feijoo optó ayer por cargar con dureza contra las últimas decisiones del Gobierno, las legislativas y las judiciales. Fue media hora de firmeza, más de política que de economía. Desde la tribuna, calificó la gestión de Sánchez de «progresiva quiebra constitucional» y reclamó insistentemente que convoque elecciones, «porque tiene la mayoría parlamentaria, pero no la social», dijo.

Para esa llamada a las urnas, argumentó que sus últimas medidas (eliminar la sedición y rebajar la malversación en el Código Penal, entre otras) no constaban en su programa electoral, no las defendió en campaña y ninguna tiene el aval de la mayoría social. Por lo que entiende que «ha engañado a todos», incluidos a los suyos, señaló para citar a continuación el documento firmado por varios ex altos cargos socialistas en contra de la reforma del Código Penal. «Se debe consultar a los españoles si están de acuerdo con el rumbo que ha tomado el Gobierno, si aceptan o reprueban esta progresiva quiebra constitucional», insistió.

El líder del PP recriminó además al Gobierno sus pactos con ERC y Bildu, los indultos, la subida de impuestos y las leyes «que rompen la independencia judicial». Lo acusó de «debilitar las instituciones» como el Tribunal Constitucional, en alusión a las enmiendas para cambiar el sistema de nombramiento de los magistrados y desbloquear el Poder Judicial anquilosado desde hace cuatro años.