«Los independentistas son insaciables, ya tienen otro objetivo puesto en el referendo», aseveró el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, quien se muestra reticente sobre que las reformas del Código Penal sirvan para frenar al independentismo. Y advirtió de que «las dudas de que se vaya a hacer un referendo en Cataluña son pocas».

El histórico dirigente socialista se mostró muy crítico en una entrevista en Onda Cero con Pedro Sánchez al que recordó que lo apoyó en muchas de sus decisiones. «Lo hice cuando dijo que no podía dormir tranquilo con Podemos en el Gobierno, cuando dijo que lo del 2017 no era sedición que era rebelión, cuando dijo que agravaría las penas, cuando dijo que tipificará el delito de convocatoria de referendo, cuando dijo que no habrá indultos, y no digamos cómo le apoyé cuando dijo que nunca habría pacto con Bildu». «Pero claro -concluyó- yo mantengo mi coherencia, si otros cambian no es mi problema».

Guerra mostró su total acuerdo con el contenido del manifiesto contra la reforma del Código Penal que la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición difundió criticando el argumentario del Gobierno y advirtiendo de los peligros de no proteger el orden constitucional. «Yo estoy de acuerdo con lo que se dice, no lo firmo porque no quiero que pierda categoría y que pase a ser el manifiesto de Alfonso Guerra», dijo.