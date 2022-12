Ante estas evidencias, acusa directamente al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, de «violar» los derechos de los inmigrantes de «múltiples formas», incluido «su derecho a atención médica rápida y adecuada y a no sufrir tortura y otros malos tratos». «La omisión de ayuda de emergencia no solo manifestó crueldad: también supuso el incumplimiento por España y Marruecos de su obligación de proteger el derecho a la vida», zanja el dosier.

Grande-Marlaska, en sus numerosas comparecencias parlamentarias, ha negado de manera tajante las acusaciones de que no se hizo nada por atender a los heridos. Es más, la Guardia Civil sostiene que no supo hasta cuatro horas después de las avalanchas de la gravedad de los sucesos, ya que en el paso de Barrio Chino, donde se produjeron supuestamente la mayoría de las muertes, no había ya ningún agente español pues se habían replegado dada la envergadura del salto con más de 2.000 subsaharianos.