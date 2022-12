Cinco exministros socialistas, en contra de reformar el delito de sedición La Voz

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha replicado la intervención de Feijoo, le ha dicho que pide elecciones «porque teme que le pase lo mismo» que a Pablo Casado. Ha lamentado que no haya presentado un alternativa a los presupuestos en su intervención, que ha tachado de «evidencia de sus debilidades y proyectos».

Es más, respecto a su requerimiento a anticipar las elecciones generales, se ha preguntado si «está diciendo que los grupos representados en esta Cámara o en el Congreso no tienen la representación legítima de las urnas». «¿Está diciendo que un Ejecutivo elegido democráticamente no tiene capacidad de poner en marcha la acción política que considere necesario? Usted utiliza esas hipérboles porque no quiere aparentar ser blandito», ha concluido la ministra.