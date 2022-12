De hecho, Unidas Podemos no presentó ninguna enmienda en este sentido, como expuso la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el grupo procedió a una revisión exhaustiva sobre la propuesta de ERC, dejando claro que no iba a respaldar ninguna modificación que supusiera beneficios a la corrupción política. De esta forma, el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, señaló que cualquier reforma de la malversación no debía servir de ayuda a investigados o condenados en casos como Lezo, Púnica o Kitchen.

Lo cierto es que para que la reforma de la malversación salga adelante, socialistas y republicanos necesitan agrupar una mayoría en la reunión de la ponencia de esta tarde o en la comisión que presumiblemente se reunirá mañana, siempre que hoy se apruebe el dictamen de la nueva ley. Mientras Unidas Podemos decide el sentido de su voto, el PNV ya ha asegurado que votará a favor de la enmienda. Su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, reconoció esta mañana en una entrevista en Radio Euskadi su predisposición a retrotraerse a «antes de la reforma del PP del 2015», que vinculan como una medida para «frenar» el procés.