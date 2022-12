«Cuando me llaman la amante, no describen la profundidad y la amplitud de la relación que mantuve con Juan Carlos. Nunca me había sentido tan vinculada con nadie como con el rey de España. En mi corazón, él era mi marido», confiesa la empresaria.

La última intentona fue en el 2015, cuando don Juan Carlos, ya fuera del trono, le propuso convertirse en «princesa de Borbón»: «Me dijo que me amaba, que quería casarse conmigo y vivir felices para siempre. Pero todo era una fantasía, no lo tomé en serio, lo tomé como un hombre que estaba bastante desesperado».