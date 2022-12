¿Se sienten presionados por Vox con su moción de censura contra Sánchez? ¿Con aquello de que ustedes son la 'derechita cobarde' y les agite las aguas de los sectores de su partido más combativos contra el Gobierno?

Hay motivos suficientes para presentar una censura contra Sánchez, pero no los votos para ganarla. Y el PP no va a facilitar una victoria parlamentaria de Sánchez. El único partido que desea esa moción más que Vox es el PSOE. El PP no va a delegar la censura al Gobierno en 350 diputados de los que la mayoría deben al presidente obediencia o gratitud. Vamos a reprobar a Sánchez en las urnas. Y la primera cita es el 28 de mayo.

Ya no va a ninguna parte, pero ¿hasta qué punto estaba realmente hecho el pacto sobre el CGPJ?

Habíamos avanzado lo suficiente como para garantizar un Consejo y un Constitucional neutrales e institucionalmente fuertes. Pero descubrimos que, a la vez que con nosotros, el Gobierno estaba negociando con ERC lo contrario. Y uno no puede pactar a la vez con Dios y con el demonio.

Su interlocutor era el ministro Bolaños. ¿Se sintió engañado?

No nos sentimos engañados porque no lograron su objetivo. Era una partida entre caballeros en la que pillamos a Sánchez haciendo trampas.

¿Engañó entonces el presidente a su ministro?

Si Bolaños fue el engañado y nos estaba contando lo que a él le habían hecho creer, eso ya no lo sé.

¿Y el Gobierno no les avanzó nunca que pensaba en el exministro de Justicia Juan Carlos Campo para el Constitucional?

No, es otra mentira en la que les hemos pillado. Cuando te sientas a jugar con un tramposo, a la larga las trampas se ven.

«Aznar gobernó en solitario con 156 escaños»

A pesar de todos los incendios, Sánchez parece estar recortándoles terreno en las encuestas.

Las que están hechas con profesionalidad están anunciando es una victoria del PP en las próximas generales. Lo que está en duda es cuánto de amplia va a ser esa victoria.

¿No les preocupa entonces el repunte de Vox?

Nosotros tenemos que salir a ganar. Hacer los deberes, preparar el examen e intentar que los españoles nos den la confianza mayoritaria. No debemos hacer ningún cálculo electoral de lo que haremos o dejaremos de hacer después. Ir a las elecciones pensando ya con quién vas a pactar cuando no ganes se llama sanchismo. Nosotros aspiramos a obtener suficientes escaños como para entendernos con quien quiera entenderse con nosotros, no con quien necesitemos para poder gobernar.

¿Su escenario pasa por lograr 150 escaños y sumar más que la izquierda para gobernar solos?

Con 156 escaños José María Aznar gobernó en solitario e hizo una de las mejores legislaturas de la historia del PP.

Si tuviera que apostar, ¿las generales se celebrarán en un año?

Habría que oír lo que sus demonios le dicen a Sánchez, porque va a convocar las elecciones cuando le venga bien a él y al cálculo personal que está haciendo para su futuro.