El regidor considera que su mandato «ha sido muy positivo» para San Felices, y le satisface constatar el avance en servicios y calidad de vida experimentado por su municipio, pero ello ha supuesto que haya tenido «abandonada» a la familia, que es lo que más le «duele». Por eso, con 77 años ha tomado la decisión de dar un paso al lado.

«Creo que me he ganado el descanso, porque los años no perdonan», asegura, mientras agradece a los vecinos el «apoyo incondicional» recibido estas seis legislaturas. «Eso es lo que me ha dado vida para seguir», reconoce.